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Какие продукты безвозвратно испортят вкус фарша: что нельзя добавлять в котлеты

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Богдана Карц Богдана Карц
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Некоторые ингредиенты лучше обходить стороной, потому что исправить ошибку иногда невозможно
Некоторые ингредиенты лучше обходить стороной, потому что исправить ошибку иногда невозможно. Фото pexels.com

Наиболее распространенные ошибки начинающих поваров

Приготовить дома вкусные котлеты очень просто. Главное – знать, что в них нужно положить, чтобы они воздушными, нежными и сочными, а какие продукты – под запретом, так как только испортят вкус. Многие хозяйки, например, не знают, какую часть яйца не стоит добавлять в фарш.

Какие еще популярные продукты не следует примешивать к фаршу, рассказывает pixelinform. В "черном" списке оказались три ингредиента, которыми часто "грешат" неопытные повара.

Какие продукты безвозвратно портят вкус котлет

1 — ХЛЕБ

Его обычно используют для того, чтобы мясное блюдо получилось пышным и сочным. Однако для этой цели подойдет только сухой хлеб. Если ввести в состав блюда свежий продукт, котлеты будут слишком сухими и начнут разваливаться.

2 — МОЛОКО

Этот ингредиент тоже лучше обойти стороной, потому что молоко значительно ухудшит вкусовые качества будущих котлет. Если фарш получился слишком забитым, лучше разбавить его небольшим количеством газировки.

3 — ЧЕСНОК

У этой пряности слишком примечательный вкус и аромат, который оценят не все. Если вы добавите к фаршу чеснок, можете полностью испортить блюдо и исправить это будет уже невозможно. Кладите чеснок только тогда, когда на 100% уверены, что те, кто будет смаковать вашим творением, любят чеснок.

Раньше мы рассказывали, как приготовить много вкусных котлет из горсти фарша. Этот экономный лайфхак подразумевает добавление только одного секретного ингредиента, который в целом никак не отразится на вкусе блюда.

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#Рецепты #Фарш #Котлеты