Какие продукты безвозвратно испортят вкус фарша: что нельзя добавлять в котлеты

Наиболее распространенные ошибки начинающих поваров

Приготовить дома вкусные котлеты очень просто. Главное – знать, что в них нужно положить, чтобы они воздушными, нежными и сочными, а какие продукты – под запретом, так как только испортят вкус. Многие хозяйки, например, не знают, какую часть яйца не стоит добавлять в фарш.

Какие еще популярные продукты не следует примешивать к фаршу, рассказывает pixelinform. В "черном" списке оказались три ингредиента, которыми часто "грешат" неопытные повара.

Какие продукты безвозвратно портят вкус котлет

1 — ХЛЕБ

Его обычно используют для того, чтобы мясное блюдо получилось пышным и сочным. Однако для этой цели подойдет только сухой хлеб. Если ввести в состав блюда свежий продукт, котлеты будут слишком сухими и начнут разваливаться.

2 — МОЛОКО

Этот ингредиент тоже лучше обойти стороной, потому что молоко значительно ухудшит вкусовые качества будущих котлет. Если фарш получился слишком забитым, лучше разбавить его небольшим количеством газировки.

3 — ЧЕСНОК

У этой пряности слишком примечательный вкус и аромат, который оценят не все. Если вы добавите к фаршу чеснок, можете полностью испортить блюдо и исправить это будет уже невозможно. Кладите чеснок только тогда, когда на 100% уверены, что те, кто будет смаковать вашим творением, любят чеснок.

Раньше мы рассказывали, как приготовить много вкусных котлет из горсти фарша. Этот экономный лайфхак подразумевает добавление только одного секретного ингредиента, который в целом никак не отразится на вкусе блюда.