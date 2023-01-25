Много вкусных котлет из горсти фарша: экономный лайфхак на разные случаи жизни

Требуется один простой ингредиент

Любая хорошая хозяйка мечтает достичь того уровня, когда приготовить вкусное и питательное блюдо удается буквально "из ничего". Так умели делать наши бабушки, когда не имели возможности достать все необходимые ингредиенты на то или иное блюдо. К счастью, времена изменились, но экономно вести хозяйство никогда не будет лишним.

Если вы собираетесь наделать гору котлет, а фарша у вас совсем немного, не огорчайтесь – один простой ингредиент спасет ситуацию. Что добавить к измельченному мясу, чтобы не испортить его вкус, однако заметно увеличить количество "сырья", рассказывает odnaminyta.com.

Лайфхаки по приготовлению котлет

Чтобы из маленького кусочка фарша вышло много котлет, нужно воспользоваться экономным лайфхаком: просто добавьте к заготовке на котлеты немного отварного риса. По вкусу каши практически не будет заметно, а вот объем фарша сразу увеличится. Главное – не переусердствовать, чтобы вместо котлет у вас не получились жареные голубцы. Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, она должна быть хорошо прогрета, с достаточным количеством масла. Также важно, чтобы сковорода была с толстым дном. Чтобы сделать котлеты более сочными, некоторые кулинары советуют добавлять в фарш — непосредственно перед жаркой — горсть дробленого льда. Можно взять и небольшой цельный кусочек льда и поместить его в центр котлеты, которая уже жарится на сковороде.

Раньше мы рассказывали, какую часть яйца нельзя добавлять в котлеты. Даже опытные хозяйки не всегда знают, что следует класть в фарш: желток или белок.