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Много вкусных котлет из горсти фарша: экономный лайфхак на разные случаи жизни

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Фарш можно разумно разбавить Новость обновлена 25 января 2023, 08:46
Фарш можно разумно разбавить. Фото odnaminyta.com

Требуется один простой ингредиент

Любая хорошая хозяйка мечтает достичь того уровня, когда приготовить вкусное и питательное блюдо удается буквально "из ничего". Так умели делать наши бабушки, когда не имели возможности достать все необходимые ингредиенты на то или иное блюдо. К счастью, времена изменились, но экономно вести хозяйство никогда не будет лишним.

Если вы собираетесь наделать гору котлет, а фарша у вас совсем немного, не огорчайтесь – один простой ингредиент спасет ситуацию. Что добавить к измельченному мясу, чтобы не испортить его вкус, однако заметно увеличить количество "сырья", рассказывает odnaminyta.com.

Лайфхаки по приготовлению котлет

  1. Чтобы из маленького кусочка фарша вышло много котлет, нужно воспользоваться экономным лайфхаком: просто добавьте к заготовке на котлеты немного отварного риса. По вкусу каши практически не будет заметно, а вот объем фарша сразу увеличится. Главное – не переусердствовать, чтобы вместо котлет у вас не получились жареные голубцы.
  2. Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, она должна быть хорошо прогрета, с достаточным количеством масла. Также важно, чтобы сковорода была с толстым дном.
  3. Чтобы сделать котлеты более сочными, некоторые кулинары советуют добавлять в фарш — непосредственно перед жаркой — горсть дробленого льда. Можно взять и небольшой цельный кусочек льда и поместить его в центр котлеты, которая уже жарится на сковороде.

Раньше мы рассказывали, какую часть яйца нельзя добавлять в котлеты. Даже опытные хозяйки не всегда знают, что следует класть в фарш: желток или белок.

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