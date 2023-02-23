Багато смачних котлет зі жмені фаршу: економний лайфхак на різні випадки життя

Потрібен один простий інгредієнт

Будь-яка хороша господиня мріє досягнути того рівня, коли приготувати смачну й поживну страву вдається буквально "з нічого". Так вміли робити наші бабусі, коли не мали змоги дістати усі необхідні інгредієнти на ту чи іншу страву. На щастя, часи змінилися, проте економно вести господарство ніколи не буде зайвим.

Якщо ви збираєтеся наробити гору котлет, а фаршу у вас зовсім небагато, не засмучуйтеся — один простий інгредієнт врятує ситуацію. Що додати до подрібненого м’яса, аби не зіпсувати його смаку, однак помітно збільшити кількість "сировини", розповідає odnaminyta.com.

Лайфхаки з приготування котлет

Щоб із маленького шматочка фаршу вийшло багато котлет, потрібно скористатись "економним лайфхаком": просто додайте до заготівлі на котлети трохи відвареного рису. На смак каші практично не буде помітно, а от об’єм фаршу одразу збільшиться. Головне — не перестаратися, щоб замість котлет у вас не вийшли смажені голубці. Аби котлети не прилипали до пательні, вона має бути добре прогріта, з достатньою кількістю олії. Також важливо, щоб сковорідка була із товстим дном. Щоб зробити котлети соковитішими, деякі кулінари радять додавати до фаршу — безпосередньо перед смаженням — жменю дробленого льоду. Можна взяти і невеликий шматочок льоду й помістити його у центр котлети, яка вже смажиться на сковороді.

Раніше ми розповідали, яку частину яйця не можна додавати у котлети. Навіть досвідчені господині не завжди знають, що варто класти у фарш: жовток чи білок.