Рус

Незвичайне блюдо з фаршу, яке затьмарить будь-які котлети

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
232
Рецепт незвичайної страви з фаршу Новина оновлена 05 травня 2022, 13:15
Рецепт незвичайної страви з фаршу

Ця страва готується простіше, ніж котлети, а виходить смачнішою

Іноді кожна господиня думає про те, що можна приготувати з фаршу замість звичних котлет. Пропонуємо вам урізноманітнити меню чимось оригінальнішим і приготувати з м’ясного фаршу "гнізда" з сиром. Ця страва не тільки цікавіша за смаком, ніж звичайні котлети, але й набагато простіше у приготуванні, адже "гнізда" не потрібно обсмажувати окремо, а можна запекти все разом одночасно в духовці, не стоячи біля плити.

Рецепт "гнізд" із сиром з фаршу

Складові:

  • Фарш 400 г
  • Булка 1 шт.
  • Молоко 150 мл
  • Сир 200 г
  • Помідор 1шт.
  • Сметана чи майонез 5 ч.л.
  • Рослинна олія 3 ст.л.
  • Сіль, гострий перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Невелику булку та пару скибок батона кришимо в миску з молоком. Розминаємо до кашки. Якщо кірки надто тверді, краще зріжте та розмочіть у молоці тільки м’якуш. Разом із хлібом м’ясні гнізда не стиснуться при випіканні, збережуть вологість та соковитість, пише vilkin.pro.
  2. До хлібної маси додаємо фарш. Перчимо, солимо і ретельно перемішуємо.
  3. Змащуємо форму або лист фольги олією. Промасленими руками ліпимо спершу кульки. Потім кулі притискаємо і по центру в кожному з них робимо заглиблення для начинки.
  4. У серединки кидаємо нарізані кубиками або кухлями помідори.
  5. Тут з начинкою легко експериментувати: гриби, кабачки, баклажани, солодкий перець, копченості, заварені відварені крупи, пасерівка — на ваш вибір. Якщо потрібно солодше, додайте сметану або майонез.
  6. Засипаємо сирною стружкою і ставимо гнізда з фаршу із сиром у духовку (розігріту). Запікаємо при температурі 180 градусів до рум’яної скоринки, близько 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт м’ясного пирога нашвидкуруч.

Теги:
#Рецепт #Котлети
Багатостраждальний Харків
Новини США
Чи росіяни відмовилися від планів на Харків? У Пентагоні відповіли
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Багатостраждальний Харків
Чи росіяни відмовилися від планів на Харків? У Пентагоні відповіли
Дата публікації
Категорія
В Україні сподіваються побачити Шарія за ґратами вже незабаром
"Слуга народу" зробив оптимістичну заяву щодо Шарія
Дата публікації
Категорія
путін не очікував, що все піде настільки не за планом
Битва за Донбас: що у росіян пішло не так – аналіз ситуації
Дата публікації
Категорія
"Телеграф" — у топ-10 найпопулярніших новинних сайтів України
"Телеграф" — у топ-10 найпопулярніших новинних сайтів України
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти продовжують бити ракетами по містах України
Війна - день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець