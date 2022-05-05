Незвичайне блюдо з фаршу, яке затьмарить будь-які котлети

Ця страва готується простіше, ніж котлети, а виходить смачнішою

Іноді кожна господиня думає про те, що можна приготувати з фаршу замість звичних котлет. Пропонуємо вам урізноманітнити меню чимось оригінальнішим і приготувати з м’ясного фаршу "гнізда" з сиром. Ця страва не тільки цікавіша за смаком, ніж звичайні котлети, але й набагато простіше у приготуванні, адже "гнізда" не потрібно обсмажувати окремо, а можна запекти все разом одночасно в духовці, не стоячи біля плити.

Рецепт "гнізд" із сиром з фаршу

Складові:

Фарш 400 г

Булка 1 шт.

Молоко 150 мл

Сир 200 г

Помідор 1шт.

Сметана чи майонез 5 ч.л.

Рослинна олія 3 ст.л.

Сіль, гострий перець за смаком

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Спосіб приготування:

Невелику булку та пару скибок батона кришимо в миску з молоком. Розминаємо до кашки. Якщо кірки надто тверді, краще зріжте та розмочіть у молоці тільки м’якуш. Разом із хлібом м’ясні гнізда не стиснуться при випіканні, збережуть вологість та соковитість, пише vilkin.pro. До хлібної маси додаємо фарш. Перчимо, солимо і ретельно перемішуємо. Змащуємо форму або лист фольги олією. Промасленими руками ліпимо спершу кульки. Потім кулі притискаємо і по центру в кожному з них робимо заглиблення для начинки. У серединки кидаємо нарізані кубиками або кухлями помідори. Тут з начинкою легко експериментувати: гриби, кабачки, баклажани, солодкий перець, копченості, заварені відварені крупи, пасерівка — на ваш вибір. Якщо потрібно солодше, додайте сметану або майонез. Засипаємо сирною стружкою і ставимо гнізда з фаршу із сиром у духовку (розігріту). Запікаємо при температурі 180 градусів до рум’яної скоринки, близько 30 хвилин.

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