Іменини Марка у 2023 році: всі дні, коли Марко святкує День ангела

На сьогодні це ім’я рідкісне, але все одно цікаве

Ім’я Марк — дуже давнє і красиве, хай і слабо поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося, і коли всі Дні ангела Марка на рік.

Значення імені Марк

Ім’я Марк має латинське походження і було неймовірно популярним у Стародавньому Римі. Вважається, що воно походить від імені "Marcus", яке імовірно може брати початок від "Martius", що означає "народжений у березні". За іншою версією, ім’я Марк може походити від імені бога війни Марса або ж перекладатися як "Молот".

Зустрічаються також такі форми імені Марка, як Марко, Маркус, Маркуся, Мася, Марчик, Марочко. В Україні переважно використовується форма Марко.

Вважають, що носії імені Марк зазвичай м’які, люб’язні, ввічливі і начитані, але досить зациклені на собі, люблять бути в центрі уваги і добиватися свого за будь-яку ціну.

Серед відомих Марків гідні згадки такі особи як оратор Марк Цицерон, полководець Марк Антоній, імператор Марк Аврелій, святий євангеліст Марк, мандрівник Марко Поло, гетьман Марко Жмайло, історик Марко Антонович, письменниця Марко Вовчок, вокаліст ДахаБрахако Марко Галаневич.

Коли День ангела Марка?

Носії імені Марк святкують іменини близько 25 разів на рік. Перерахуємо головні Дні ангела Марка :

11 січня, — труник Марк Печерський;

15 січня, — преподобний Марк Глухий;

17 січня, 8 травня, 10 жовтня, 12 листопада — Марк Іоанн Євангеліст ;

; 27 січня, — Марк Синайський;

1 лютого, — Марк Євгенік Ефеський;

18 березня, — Марк Нітрійський Єгипетський;

11 квітня, — Марк Арефусія, Марк Псково-Печерський;

18 квітня, — Марк Афінянін;

27 травня, — Марк Критський;

11 жовтня, — Марк Клавдіопольський;

20 жовтня, — Папа Римський Марк;

9 листопада, — Марк Фіваїдський;

7 грудня, — Марк Триглійський;

31 грудня, — диякон Марк Римський.

Менш важливі Дні ангела Марка також відзначають 23 лютого, 23 березня, 18 червня, 16 липня, 17 липня, 24 серпня, 8 листопада, 5 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що настійно не рекомендується дарувати чоловікам за народними прикметами.