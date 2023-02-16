Именины Марка в 2023 году: все дни, когда Марк празднует День ангела

На сегодня это имя редкое, но все равно интересное

Имя Марк, — очень древнее и красивое, пусть и слабо распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось, и когда все Дни ангела Марка в году.

Значение имени Марк

Имя Марк имеет латинское происхождение и было невероятно популярно в Древнем Риме. Считается, что оно произошло от имени "Marcus", которое предположительно может брать начало от "Martius", что значит "родившийся в марте". По другой версии, имя Марк может также происходить от имени бога войны Марса или же переводиться как "Молот".

Встречаются также такие формы имени Марк как Марко, Маркус, Маркуся, Мася, Марчик, Марочко.

Принято считать, что носители имени Марк обычно мягки, любезны, вежливы и начитаны, но довольно зациклены на себе, любят быть в центре внимания и добиваться своего любой ценой.

Среди известных Марков достойны упоминания такие личности как оратор Марк Цицерон, полководец Марк Антоний, император Марк Аврелий, святой евангелист Марк, путешественник Марко Поло, гетман Марко Жмайло, историк Марк Антонович, писательница Марко Вовчок, вокалист ДахаБраха Марко Галаневич.

Когда День ангела Марка?

Носители имени Марк празднуют именины порядка 25 раз в году. Перечислим главные Дни ангела Марка:

11 января, — гробокопатель Марк Печерский;

15 января, — преподобный Марк Глухой;

17 января, 8 мая, 10 октября, 12 ноября — Марк Иоанн Евангелист ;

; 27 января, — Марк Синайский;

1 февраля, — Марк Евгеник Ефесский;

18 марта, — Марк Нитрийский Египетский;

11 апреля, — Марк Арефусийский, Марк Псково-Печерский;

18 апреля, — Марк Афинянин;

27 мая, — Марк Критский;

11 октября, — Марк Клавдиопольский;

20 октября, — Папа Римский Марк;

9 ноября, — Марк Фиваидский;

7 декабря, — Марк Триглийский;

31 декабря, — диакон Марк Римский.

Менее важные Дни ангела Марка также отмечают 23 февраля, 23 марта, 18 июня, 16 июля, 17 июля, 24 августа, 8 ноября, 5 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что настоятельно не рекомендуется дарить мужчинам по народным приметам.