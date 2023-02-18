Як врятувати ноутбук, на який щось розлилося: перевірений роками метод

Фахівці назвали напій, який найгірше впливає на техніку і може вбити ваш ноутбук буквально за декілька днів. Звісно, якщо він не "помер" відразу через коротке замикання

Погана звичка пити чай, каву та інші напої біля техніки часом може дорого обійтися. Це навіть гірше, ніж постійно вимикати ноутбук кнопкою живлення, бо у такому разі "кінець" йому може прийти миттєво.

Мало хто про це знає, але ступінь пошкодження лептопа залежатиме не тільки від того, наскільки багато рідини вилилося і як швидко ви вимкнули ноутбук, а й від того, що саме опинилося у нього всередині — чай, кава, звичайна чи газована вода. Що робити у разі виникнення такої неприємної ситуації, розповідає технологічний журнал smart and young.

Ступінь пошкодження ноутбука, в залежності від рідини:

Вода . Може викликати коротке замикання, вона здатна дістатися до найвіддаленіших куточків ноутбука. Навіть якщо спершу ноутбук продовжує працювати, вода може викликати ерозію металевих частин і шлейфів, що згодом таки призведе до поломки.

. Може викликати коротке замикання, вона здатна дістатися до найвіддаленіших куточків ноутбука. Навіть якщо спершу ноутбук продовжує працювати, вода може викликати ерозію металевих частин і шлейфів, що згодом таки призведе до поломки. Чай, кава, молоко, пиво, соки, напої з додаванням цукру. До їхнього складу входять органічні кислоти, які призводять до поступового руйнування не лише металевих частин, а й друкованих плат. А цукор після висихання ще й викликає залипання кнопок на клавіатурі.

До їхнього складу входять органічні кислоти, які призводять до поступового руйнування не лише металевих частин, а й друкованих плат. А цукор після висихання ще й викликає залипання кнопок на клавіатурі. Газовані напої. Найгірший з усіх можливих варіантів, адже такі напої містять агресивну ортофосфорну кислоту. Вона здатна зруйнувати ноутбук із середини за кілька днів.

Як врятувати ноутбук, на який щось пролилося — інструкція

Потрібно відразу відключити ноутбук від розетки і вийняти батарею. Це допоможе уникнути короткого замикання. Тоді вимикаємо та забираємо від ноутбука усі підключені пристрої. Далі треба перевернути ноутбук, щоб рідина могла вільно з нього стікати, а не просочуватися всередину. Однак при великій кількості рідини ноутбук варто перевернути вентиляційними отворами вниз — тоді рідина зможе витекти з корпусу. Ретельно протираємо поверхню сухими серветками. Головне — не використовуйте синтетику, яка викликає накопичення статичної електрики! Не вмикайте ноутбук 3-4 дні, доки він добре не просохне.

Однак це не все: навіть якщо через кілька днів ноутбук увімкнувся і працює, не забувайте, що всередині залишилися сліди рідини. Речовини, які входять до складу напою, продовжують непомітно руйнувати вашу техніку зсередини. Тому лептоп потрібно очистити від залишків нещасного випадку.

Найкращий варіант, звісно ж, звернутися до сервісного центру, однак спробувати виправити ситуацію можна і самостійно. Для цього потрібно:

Розібрати ноутбук. Ця процедура може виявитися досить складною, тож пошукайте в інтернеті керівництво по розбору саме вашої моделі.

Ця процедура може виявитися досить складною, тож пошукайте в інтернеті керівництво по розбору саме вашої моделі. Пошук слідів рідини і чистка деталей . Уважно огляньте усі деталі, особливо клавіатуру та материнську плату. Сліди патьоків, різний наліт і потемніння варто максимально обережно чистити м’якою тканиною без ворсу або м’якою зубною щіткою. Потім по всіх підозрілих місцях "проходяться" спиртовим розчином, а після цього — дистильованою водою. Залиште комплектуючі сушитися приблизно на 2 доби.

. Уважно огляньте усі деталі, особливо клавіатуру та материнську плату. Сліди патьоків, різний наліт і потемніння варто максимально обережно чистити м’якою тканиною без ворсу або м’якою зубною щіткою. Потім по всіх підозрілих місцях "проходяться" спиртовим розчином, а після цього — дистильованою водою. Залиште комплектуючі сушитися приблизно на 2 доби. Збір ноутбука і перевірка його працездатності. Якщо він все ж не працює, лишається єдиний варіант — звернутися за допомогою до майстрів.

Раніше ми розповідали, на що звернути увагу, якщо ноутбук раптово перестав сприймати зарядку. Найімовірніше, проблема в одній із трьох найпоширеніших неполадок, кожну з яких можна спробувати виправити.