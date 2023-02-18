Іменини Захара у 2023 році: всі дні, коли Захарій святкує День ангела

Канонічна форма імені звучить як Захарія

Ім’я Захар на сьогоднішній день не надто поширене, але цікаве і з давньою історією. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі дні ангела Захара.

Значення імені Захар

Захар має давньогрецьке походження і означає "той, хто пам’ятає Бога" або "Божа пам’ять". Канонічна церковна форма імені — Захарія. Також часто зустрічається форма Захарій, а за кордоном — Закарі.

У розмові також вживаються форми Захарко, Захарочка, Захарчик.

Серед відомих носіїв цього імені можна згадати таких осіб, як гетьман Захар Кулага, отаман Захар Чепіга, американський актор Закарі Лівай. Крім того, відомий і літературний герой повісті Івана Франка "Захар Беркут". Цікавий факт: найбільший у Європі плавучий кран вантажопідйомністю 680 тонн теж називається "Захарій".

Коли День ангела Захара?

Носії імені Захара відзначають іменини 17 разів за церковним православним календарем. Перерахуємо головні Дні ангела Захара:

21 лютого, — пророк Захарія Серповидець;

24 лютого, 18 вересня, — пророк Захарія Праведний;

6 березня — преподобний патріарх Єрусалимський Захарія;

6 квітня — постник Захарія Печерський, затворник Захарія Отверстий;

12 квітня, — єпископ Захарія Корінфський;

4 червня, — священномученик Захарія Прусський;

3 листопада, — преподобномученик Захарія;

30 листопада, — чоботяр Захарія;

18 грудня — преподобний Захарія Єгиптянин Скитський.

Менш важливі іменини Захара також відзначаються 22 січня, 2 лютого, 5 березня, 10 червня, 10 вересня, 22 вересня, 4 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за прикметами суворо заборонено дарувати чоловіку на свята, якщо не хочете накликати на нього лихо.