Іменини Антона у 2023 році: всі дні, коли Тоша святкує День ангела

Антони за характером зазвичай дуже специфічні

Ім’я Антон не лише давнє та благородне, а ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося, і коли всі іменини Антона протягом року.

Значення імені Антон

За однією з версій, ім’я походить від латинського "Antonius", що означає "з роду Антоніїв". За іншою, воно походить від давньогрецького "антео"/"антао", що перекладається як "змагатися" і "той, що вступає в бій", — це були традиційні епітети бога виноробства, натхнення та сил природи Діоніса.

Церква використовує таку форму імені, як Антоній. Також зустрічаються такі форми як Анто, Ентоні, Антоніо, Тоха, Антоха, Антоша, Тося, Антін.

Прийнято вважати, що носії імені Антон зазвичай легко вливаються в колектив, але залишаються інтровертами і захищають свої почуття від інших, вони терплячі, відповідальні, легко навчаються, мають розвинену інтуїцію, але важко сприймають невдачі і тиск з боку, через що можуть кидатися у крайнощі.

Коли День ангела Антона?

Носії імені Антон відзначають іменини близько півсотні разів на рік за церковним православним календарем. Перелічимо головні з них:

30 січня, — преподобний Антоній Великий (Єгипетський);

23 липня, 15 вересня, — Антоній Печерський, засновник Києво-Печерського монастиря;

16 серпня, — преподобний Антоній Римлянин (Новгородський);

20 грудня — преподобний ієромонах Антоній Сійський.

Тепер перерахуємо всі іменини Антона за місяцями:

у січні: 2, 12, 21, 30;

у лютому: 1, 18, 23, 25;

у березні: 5, 10, 14;

у квітні: 27;

у травні: 1, 17, 20, 25;

у червні: 1, 20;

у липні: 4, 6, 7, 16, 19, 23, 26;

у серпні: 13, 16, 20, 22, 25;

у вересні: 15;

у жовтні: 7, 16, 23, 26, 30;

у листопаді: 8, 22, 24;

у грудні: 14, 20.

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