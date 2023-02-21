З Днем ангела Антона! Короткі привітання та яскраві картинки на іменини

Не забудьте привітати Тошу з іменинами

Ім’я Антон — не лише гарне і благородне, а й вельми популярне в Україні. Раніше ми розповідали, яке значення імені і коли всі Дні ангела Антона протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних варіантів для привітання Антона з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Антона своїми словами

Антоне, з Днем ангела! У це чудове свято хочу побажати тобі світлого та радісного настрою, фантастичного щастя та спокійного неба над головою. Вітаю!

Тоша! Нехай твоє життя мчить легко і стрімко, ніби рівною швидкісною трасою, і ніякі біди і неприємності не гальмують тебе на шляху до щастя і успіху. З іменинами!

Із Днем ангела Антона! Бажаю, щоб кожна мить твого життя була радісною і незабутньою, а поряд завжди були перевірені часом люди, на яких можна покластися.

Антоне! Залишайся такою ж радісною, світлою і доброю людиною, лови хвилю життя і ні перед чим не зупиняйся. Нехай з тобою завжди і скрізь буде удача. З Днем ангела!

У день твоїх іменин, Антоне, хочу побажати, щоб у твоєму домі завжди було спокійно, тепло та затишно, і нехай усі прикрощі та негоди обходять твоїх рідних десятою дорогою. Всіх благ, вітаю!

Листівки для привітання Антона з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дарувати годинник чоловікові, — погана ідея, згідно з народними прикметами.