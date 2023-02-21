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С Днем ангела Антона! Короткие поздравления и яркие картинки на именины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Антона на любой вкус
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Антона на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Тошу с именинами

Имя Антон, — не только красивое и благородное, но еще и весьма популярное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково значение имени и когда все Дни ангела Антона в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных вариантов для поздравления Антона с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Антона своими словами

  • Антон, с Днем ангела! В этот чудесный праздник хочу пожелать тебе светлого и радостного настроения, фантастического везения и спокойного неба над головой. Поздравляю!
  • Тоша! Пусть твоя жизнь несется легко и стремительно, будто по ровной скоростной трассе, и никакие беды и неприятности не тормозят тебя на пути к счастью и успеху. С именинами!
  • С Днем ангела Антона! Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был радостным и запоминающимся, а рядом всегда были проверенные временем люди, на которых можно положиться.
  • Антон! Оставайся таким же радостным, светлым и добрым человеком, лови волну жизни и ни перед чем не останавливайся. Пусть с тобой всегда и везде пребудет удача. С Днем ангела!
  • В день твоих именин, Антон, хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда было спокойно, тепло и уютно, и пусть все горести и ненастья обходят твоих родных десятой дорогой. Всех благ, поздравляю!

Открытки для поздравления Антона с Днем ангела

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День ангела Антона открытки
Открытки с Днем ангела Антона
Поздравление с Днем ангела Антона — Открытки, картинки
С Днем ангела Антона картинки

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему дарить часы мужчине, — плохая идея, согласно народным приметам.

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