С Днем ангела Антона! Короткие поздравления и яркие картинки на именины
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Не забудьте поздравить Тошу с именинами
Имя Антон, — не только красивое и благородное, но еще и весьма популярное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково значение имени и когда все Дни ангела Антона в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных вариантов для поздравления Антона с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.
Короткие поздравления с Днем ангела Антона своими словами
- Антон, с Днем ангела! В этот чудесный праздник хочу пожелать тебе светлого и радостного настроения, фантастического везения и спокойного неба над головой. Поздравляю!
- Тоша! Пусть твоя жизнь несется легко и стремительно, будто по ровной скоростной трассе, и никакие беды и неприятности не тормозят тебя на пути к счастью и успеху. С именинами!
- С Днем ангела Антона! Желаю, чтобы каждый миг твоей жизни был радостным и запоминающимся, а рядом всегда были проверенные временем люди, на которых можно положиться.
- Антон! Оставайся таким же радостным, светлым и добрым человеком, лови волну жизни и ни перед чем не останавливайся. Пусть с тобой всегда и везде пребудет удача. С Днем ангела!
- В день твоих именин, Антон, хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда было спокойно, тепло и уютно, и пусть все горести и ненастья обходят твоих родных десятой дорогой. Всех благ, поздравляю!
Открытки для поздравления Антона с Днем ангела
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему дарить часы мужчине, — плохая идея, согласно народным приметам.