Не "світіть" свій номер у мережі: фахівці назвали наслідки такої легковажності

Можливі три варіанти розвитку подій і жоден з них не несе нічого хорошого

В інтернеті номер мобільного телефону часто використовується з різною метою: його потрібно надавати при реєстрації на сайтах, для того, щоб подати оголошення, при замовленні товару чи просто зворотного дзвінка від компанії. Таких прикладів можна навести безліч. І щоразу люди спокійно залишають свої контактні дані, навіть не замислюючись про наслідки, які можуть виникнути. А вони можуть бути досить неприємними.

Експерти профільного видання itech.co.ua вирішили розповісти, чому варто дуже обережно ділитись власним номером телефону. Чим це може загрожувати, розповідаємо далі.

Пошук інформації

По самому тільки номеру телефону мало що можна дізнатись про людину, але якщо в наборі з ним є й інші дані, це вже небезпечно. Наприклад, телефон, вказаний у соцмережі, можна легко знайти через пошукову систему. У такому разі абсолютно незнайома людина дізнається всю інформацію, яка розміщена у вашому профілі. Іноді навіть можна навіть дані про майновий стан людини, її місцезнаходження, сім’ю тощо.

Спам та дзвінки

Це не дуже серйозна загроза, але нерви така ситуація трохи попсує. Буває таке, що сайти, які мають велику кількість номерів своїх клієнтів, продають їх третім особам, а ті, своєю чергою, починають без кінця телефонувати з різними набридливими пропозиціями. Просто ігнорувати такі дзвінки чи додати контакт у чорний список не вийде, адже великі компанії використовують багато різних номерів.

Шахрайство

Це найгірше з усього, що може трапитись. Шахраї постійно вигадують різні схеми обману. І найчастіше для цього вони використовують саме номери телефонів. Буває, що злочинці дзвонять і пропонують різні цікаві послуги або ж представляються працівниками банку. Особливо довірливі абоненти можуть навіть надати особисту інформацію і в результаті залишитись без грошей. Ще однією поширеною схемою є вимагання коштів від імені родичів. Таких ситуацій безліч — про подібні факти постійно повідомляє поліція, однак пенсіонери, які не дуже розуміються на техніці, можуть повірити і залишитися без грошей.

Як вберегтися від неприємностей

Отже, щоб вберегтися від подібних ситуацій, варто пам’ятати лише про кілька важливих правил:

Ніколи не залишайте свій номер у відкритому доступі, тобто у соцмережах. Тоді люди не зможуть знайти вас просто у пошуковій системі. Заведіть окрему SIM-карту, якщо потрібно постійно публікувати оголошення. Якщо є вибір залишити номер телефону чи електронну пошту, то краще обирати другий варіант.

Раніше ми розповідали, як вимкнути переадресацію дзвінка на телефоні. Ця функція дозволяє користувачеві завжди залишатися на зв’язку, а вхідні дзвінки при цьому направляти на телефон, з якого абонент точно отримає відповідь.