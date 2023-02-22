Як обрати найкращий павербанк саме для вас: головні характеристики та нюанси

Найперше, з чим потрібно визначитися — що саме ви будете заряджати: смартфон чи ноутбук, бо різниця між цими типами гаджетів кардинальна

Павербанки стали для українців справжнім порятунком під час регулярних відключень світла в останні кілька місяців. Більшість громадян уже мають в домі такий зовнішній акумулятор, а часом і не один, адже гаджета з невеликою ємністю може й не вистачити для підзарядки кількох смартфонів. Тому під час купівлі павербанка важливо звертати увагу на його параметри і розбиратися принаймні у головних характеристиках цього пристрою.

Як підібрати гаджет під себе, розповідає 6262.com.ua. У цій статті ми розкажемо про основні характеристики павербанків та їхню різницю (ємність, типи роз’ємів, додаткові функції).

Ємність батареї павербанка

Саме цей параметр визначає, скільки разів ви зможете підзарядити свій телефон чи інший гаджет від павербанка. Ємності 10.000 мАг вистачить приблизно на дві підзарядки смартфона. Для розрахунку точної кількості зарядок можна скористатись формулою: 10.000 мАг / (2300 * 1,5) = 2,89, де: 10.000 мАг — ємність батареї павербанка; 2300 — ємність батареї гаджета, для різних пристроїв вона різна і може бути значно більшою; 1,5 — базовий коефіцієнт для розрахунку.

Тобто телефон із ємністю акумулятора 2300 мАг такою моделлю павербанка можна буде зарядити приблизно 2,5 раза, а якщо ж у вас батарея на 5100 мАг, то не вийде навіть двох повних циклів зарядки. В такому разі краще обрати павербанк з більшою ємністю акумулятора.

"Серйозніший" пристрій вам знадобиться і якщо ви хочете заряджати від нього лептоп. В середньому, для нових моделей ноутбуків потрібна буде ємність близько 20.000 — 30.000 мАг. Крім того, важливо звернути увагу і на напругу та силу струму: йдеться щонайменше про 15-20V та від 3А, відповідно.

Типи роз'ємів та сила струму

Кожен пристрій заряджається за допомогою конкретних кабелів. Вони бувають абсолютно різними, тому здебільшого павербанки обладнані кількома різними роз'ємами. Це може бути micro-USB, USB Type-C, USB 2.0, Type-A Plug, Type-B Jack чи USB 3.1.

Найбільше моделей оснащені одним-двома вихідними USB-роз'ємами. Деякі мають також USB Type-C (для підключення ноутбуків), Apple Lightning (підходить для iPhone) і зарядку від звичайної розетки.

Різновиди USB-кабелів та роз'ємів

Якщо зовнішній акумулятор має два виходи, то найчастіше в одного з них менший струм заряджання (наприклад, 1 ампер), а в другого – більший (2 ампери). Ці виходи призначені для заряджання різних гаджетів, адже смартфонам достатнього 1 А, а планшетам потрібно від 1,5 А й більше, ноутбуки ж потягнуть ще більше.

Додаткові функції павербанка

Деякі моделі мають дисплей, на якому може відображатися відсоток використаної енергії, та додаткові позначки заряд/розряд. Непоганим бонусом може стати й ліхтарик. Але найкрутіша необов’язкова функція цього пристрою — наявність Quick Charge, що значить "швидка зарядка". Ця технологія дозволить підзарядитися за лічені хвилини.

Раніше ми розповідали про два випадки, коли з павербанком доведеться попрощатися. Краще не ігнорувати цих сигналів, адже гаджети можуть не просто зламатися, а в окремих випадках навіть вибухнути чи загорітися.