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Кейт Міддлтон епічно осоромилася на святі млинців (фото, відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Триває тиждень Масляної, по всьому світу люди печуть млинці Новина оновлена 22 лютого 2023, 17:13
Триває тиждень Масляної, по всьому світу люди печуть млинці. Фото AFP

Знімки відразу потрапили у мережу

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка отримала цей титул після коронування Карла III у вересні торік, напередодні відвідала будинок для людей похилого віку Oxford House, що у місті Слау (графство Беркшир). А оскільки її візит збігається в часі з Масляною, Кетрін вирішилися приєднатися до приготування персоналом млинців. Втім, її бажання покуховарити обернулося конфузом, який відразу потрапив у мережу.

41-річна принцеса стала до плити й почала смажити млинці. Однак щось пішло не так і приготувати смачне частування не вийшло: замість млинця на сковорідці Кейт фотографи помітили клубок з тіста. Курйозні фото вже незабаром виклало британське видання Mirror.

Сама принцеса Уельська коментує це так: "Не їжте точно цей млинець. Всі ті, що були раніше, набагато приємніші".

Нагадаємо, що повне ім'я принцеси Уельської — Кетрін Елізабет Міддлтон. Вона — дружина спадкоємця британського престолу Вільяма, принца Уельського, сина короля Сполученого Королівства Чарльза ІІІ та принцеси Діани, що робить Кетрін ймовірною майбутньою королевою-консортом. Їхнє весілля відбулося 29 квітня 2011 року. На сьогодні у принца та принцеси троє дітей.

Нещодавно брат Вільяма — принц Гаррі випустив книжку під назвою "Spare" ("Запасний"). У своїх мемуарах член королівської династії перемиває кісточки Каміллі, Кетрін та Вільяму і розповідає, як складалося його життя як "запасного" спадкоємця британського престолу.

Теги:
#Кейт Мідлтон #Конфуз #Принцеса Уельська #Курйоз #Королівська родина