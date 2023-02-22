Іменини Аріни у 2023 році: всі дні, коли Аріша святкує День ангела

Мало хто знає, що означає ім’я Аріни

Ім’я Аріна (Арини) на сьогоднішній день далеко не найпоширеніше, але все одно благородне та красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Аріни на рік.

Значення імені Аріна

Найпоширеніша версія — ім’я Аріна виникло як просторічна форма імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям. За цією версією, Аріна означає "спокій" чи "мир".

Також вважають, що ім’я Аріна могло з’явитися як похідна імені головного слов’янського бога Ярила, або як форма єврейського імені Аарон, яке перекладається як "освічений" чи "вчитель".

Зустрічаються такі розмовні форми імені Аріна як Аріша, Аріна, Ріна, Арюша, Ринка та інші. В Україні також існує форма імені Арина, проте використовується і форма Аріна теж.

Прийнято вважати, що носії імені Аріна зазвичай розважливі, дипломатичні, але при цьому незалежні, волелюбні, прагнуть реалізації і хорошого життя.

Коли День ангела Аріни?

Церковною формою імені Аріна вважається ім’я Ірина, відповідно, святі Ірини покровительствують і носіям імені Аріна теж.

Так, Аріни відзначають свої іменини за церковним православним календарем:

12 січня, — мучениця Ірина;

16 січня, — мучениця Ірина;

26 лютого, — Ірина Хвостова;

7 березня, — Ірина Смирнова;

29 квітня, — Ірина Корінфська, Ірина Аквілейська;

18 травня, — Ірина Македонська;

26 травня, — Ірина Константинопольська;

23 червня, 6 липня, — княгиня Ірина Муромська;

10 серпня, — Ірина Капподакійська;

17 серпня, — мучениця Ірина;

22 серпня, — цариця Ірина Афінянка;

30 вересня, — Ірина Фролова;

1 жовтня, — Ірина Єгипетська;

2 листопада, — мучениця Ірина.

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