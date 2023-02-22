Іменини Фотинії у 2023 році: усі дні, коли Фотіна святкує День ангела

Не всі знають про походження цього імені

Ім’я Фотинія дуже давнє та красиве, але на сьогодні, на жаль, не користується великою популярністю в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Фотинії.

Значення імені Фотинія

Це давньогрецьке ім’я, яке означає "світла", — в Україні та росії зараз більш поширене ім’я-калька Світлана, що має те саме значення.

Також зустрічається така форма імені Фотинія як Фотіна.

Прийнято вважати, що носії імені Фотинія зазвичай відповідальні та чуйні, працьовиті та акуратні, але іноді можуть бути суперечливими.

Коли День ангела Фотинії

Головні іменини Фотинії за церковним православним календарем відзначаються двічі на рік:

26 лютого , — Фотіна (Фотинія) Палестинська. Вона змогла вижити після корабельної аварії і припливти до острова, де зустріла блаженного Мартініана, який благословив її і покинув. Залишок життя преподобна провела сама на острові в подвижництві і молилася, доки не померла.

, — Фотіна (Фотинія) Палестинська. Вона змогла вижити після корабельної аварії і припливти до острова, де зустріла блаженного Мартініана, який благословив її і покинув. Залишок життя преподобна провела сама на острові в подвижництві і молилася, доки не померла. 2 квітня — свята Фотина Самаряниня Римська. Це та сама Фотіна, яка поїла Христа водою біля криниці, після чого набула віри. Її з синами та сестрами настигла болісна смерть.

Також менш важливі іменини Фотинії відзначаються 16 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому за народними прикметами не варто дарувати жінкам предмети особистої гігієни.