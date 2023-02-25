Рус

Якщо швидкість інтернету раптово падає: як дізнатися, чи крадуть сусіди ваш Wi-Fi

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Все дуже просто Новина оновлена 25 лютого 2023, 15:00
Все дуже просто. Фото maximum.fm

Три прості способи перевірити давні здогадки

Якщо ваше підключення до інтернету раптово, без видимих на те причин, стало значно повільнішим, потрібно відразу шукати причину. Їх може бути декілька і пов’язані вони можуть бути як з проблемами з роутером, так і з перебоями на лінії. А може бути й таке, що ваш Wi-Fi "непомітно" цуплять сусіди.

Як перевірити останнє припущення, розповідає santeplusmag. Все насправді дуже просто, адже у кожного власника Wi-Fi-роутера є спеціальна адміністративна панель, через яку можна подивитися, скільки користувачів під’єднано до мережі у цей момент.

Зауважимо, що доки хтось просто користується "халявним" інтернетом, інші можуть мати більш злодійські плани. Наприклад, спробувати зламати ваші месенджери та вкрасти конфіденційні дані. На щастя, власник мережі Wi-Fi має доступ до панелі адміністрування свого роутера. Більш того, маршрутизатори відображають журнальну інформацію, включно із тим, коли і що ви переглядали на своєму комп’ютері.

Топ-3 способи дізнатися, чи зламав хтось ваш Wi-Fi

  1. Спеціальні програми. Можете спробувати завантажити додаток "Fing" для планшетів та смартфонів, якщо ваша операційна система IOS, а налаштування "Сканування мережі" чудово підходить для тих, у кого Android. Крім того, IP-сканер "Wireshark" дозволить будь-якій ОС ідентифікувати мережевих злодіїв на вашому комп’ютері. А трапляється і таке, що погане з’єднання може бути пов’язане з маршрутизатором, який просто треба перезапустити.
  2. Перевірте журнали адміністратора, щоб побачити, чи не підключалися до вашого Wi-Fi сторонні особи. Для цього введіть в адресному рядку наступні комбінації: "192.168.1.1" або "192.168.2.1". Це допоможе вам виявити, чи є у вашій історії сайти, які ви не відвідуєте. Якщо так, є сенс запитати в інших мешканців дому, чи не їхні сайти і якщо ні — значить, хто користується вашим підключенням до мережі.
  3. Змініть пароль підключення Wi-Fi. Найпростіший із всіх доступних способів, який дасть миттєвий результат. До речі, міняти пароль до мережі рекомендують кожні 3-6 місяців. Тоді як пароль має бути надійним, поєднуючи у собі великі й маленькі літери, а також цифри.

Раніше ми розповідали про 3 домашні лайфхаки, які покращать роботу роутера. Ваш інтернет "літатиме", якщо проблема з підвисанням мережі стосується саме Wi-Fi-роутера.

Теги:
#Інтернет #Wi-Fi роутер #Роутер #Лайфхак #Поради