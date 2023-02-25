Якщо швидкість інтернету раптово падає: як дізнатися, чи крадуть сусіди ваш Wi-Fi

Три прості способи перевірити давні здогадки

Якщо ваше підключення до інтернету раптово, без видимих на те причин, стало значно повільнішим, потрібно відразу шукати причину. Їх може бути декілька і пов’язані вони можуть бути як з проблемами з роутером, так і з перебоями на лінії. А може бути й таке, що ваш Wi-Fi "непомітно" цуплять сусіди.

Як перевірити останнє припущення, розповідає santeplusmag. Все насправді дуже просто, адже у кожного власника Wi-Fi-роутера є спеціальна адміністративна панель, через яку можна подивитися, скільки користувачів під’єднано до мережі у цей момент.

Зауважимо, що доки хтось просто користується "халявним" інтернетом, інші можуть мати більш злодійські плани. Наприклад, спробувати зламати ваші месенджери та вкрасти конфіденційні дані. На щастя, власник мережі Wi-Fi має доступ до панелі адміністрування свого роутера. Більш того, маршрутизатори відображають журнальну інформацію, включно із тим, коли і що ви переглядали на своєму комп’ютері.

Топ-3 способи дізнатися, чи зламав хтось ваш Wi-Fi

Спеціальні програми. Можете спробувати завантажити додаток "Fing" для планшетів та смартфонів, якщо ваша операційна система IOS, а налаштування "Сканування мережі" чудово підходить для тих, у кого Android. Крім того, IP-сканер "Wireshark" дозволить будь-якій ОС ідентифікувати мережевих злодіїв на вашому комп’ютері. А трапляється і таке, що погане з’єднання може бути пов’язане з маршрутизатором, який просто треба перезапустити. Перевірте журнали адміністратора, щоб побачити, чи не підключалися до вашого Wi-Fi сторонні особи. Для цього введіть в адресному рядку наступні комбінації: "192.168.1.1" або "192.168.2.1". Це допоможе вам виявити, чи є у вашій історії сайти, які ви не відвідуєте. Якщо так, є сенс запитати в інших мешканців дому, чи не їхні сайти і якщо ні — значить, хто користується вашим підключенням до мережі. Змініть пароль підключення Wi-Fi. Найпростіший із всіх доступних способів, який дасть миттєвий результат. До речі, міняти пароль до мережі рекомендують кожні 3-6 місяців. Тоді як пароль має бути надійним, поєднуючи у собі великі й маленькі літери, а також цифри.

Раніше ми розповідали про 3 домашні лайфхаки, які покращать роботу роутера. Ваш інтернет "літатиме", якщо проблема з підвисанням мережі стосується саме Wi-Fi-роутера.