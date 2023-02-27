Коштує копійки, а користі — на мільйон: 5 геніальних трюків із металевою губкою

Незвичайні способи застосування звичайних речей

Губки для миття посуду — річ досить універсальна, тож їх часто використовують не за призначенням. Наприклад, для бюджетного утеплення вікон або порятунку холодильника від найпоширеніших проблем — накопичення зайвої вологи та появи неприємного запаху. Але це все стосується м’яких губок, а як щодо металічних?

Виявляється, вони теж стануть в пригоді і за межами кухні. П’ять геніальних трюків, які допоможуть полегшити ваше життя з допомогою таких губок, пропонує сайт tintelekt.com.

Як застосовувати металічну губку у господарстві: лайфхаки

Для заточування ножиць. Треба просто порізати цю губку ножицями — при взаємодії з нею вони стають гострішими і починають чудово виконувати свою функцію. Очищення овочів. Йдеться про молоду картоплю та моркву. Особливо зручний цей спосіб, коли вам потрібно підготувати до приготування багато овочів. Засіб проти мишей. Якщо в домі чи коморі завелися миші і ви знаєте, кудою вони пролазять, просто прикріпіть у цьому місці металеву губку. Її ці милі шкідники не прогризуть, а отже, і в будинок більше не потраплять. Відчищення іржі. Така губка прекрасно впорається з очищенням трохи заржавілих інструментів та деталей. Очищення підошви взуття. Стане в пригоді металева губка і коли потрібно привести до ладу підошву кросівок чи іншої пари взуття. Особливо, коли на вулиці повно ягід омели — це липкі білі кульки, які миттєво чіпляються до одягу та взуття і які дуже важко зняти й відмити.

Раніше ми розповідали, що звичайні губки для миття посуду кольорові неспроста — різні кольори ефективно борються з різними типами забруднень. Їх спеціально випускають такими, щоб полегшити життя господиням.