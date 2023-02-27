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Коштує копійки, а користі — на мільйон: 5 геніальних трюків із металевою губкою

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Неочікувані лайфхаки Новина оновлена 27 лютого 2023, 16:16
Неочікувані лайфхаки. Фото takprosto.cc

Незвичайні способи застосування звичайних речей

Губки для миття посуду — річ досить універсальна, тож їх часто використовують не за призначенням. Наприклад, для бюджетного утеплення вікон або порятунку холодильника від найпоширеніших проблем — накопичення зайвої вологи та появи неприємного запаху. Але це все стосується м’яких губок, а як щодо металічних?

Виявляється, вони теж стануть в пригоді і за межами кухні. П’ять геніальних трюків, які допоможуть полегшити ваше життя з допомогою таких губок, пропонує сайт tintelekt.com.

Як застосовувати металічну губку у господарстві: лайфхаки

  1. Для заточування ножиць. Треба просто порізати цю губку ножицями — при взаємодії з нею вони стають гострішими і починають чудово виконувати свою функцію.
  2. Очищення овочів. Йдеться про молоду картоплю та моркву. Особливо зручний цей спосіб, коли вам потрібно підготувати до приготування багато овочів.
  3. Засіб проти мишей. Якщо в домі чи коморі завелися миші і ви знаєте, кудою вони пролазять, просто прикріпіть у цьому місці металеву губку. Її ці милі шкідники не прогризуть, а отже, і в будинок більше не потраплять.
  4. Відчищення іржі. Така губка прекрасно впорається з очищенням трохи заржавілих інструментів та деталей.
  5. Очищення підошви взуття. Стане в пригоді металева губка і коли потрібно привести до ладу підошву кросівок чи іншої пари взуття. Особливо, коли на вулиці повно ягід омели — це липкі білі кульки, які миттєво чіпляються до одягу та взуття і які дуже важко зняти й відмити.

Раніше ми розповідали, що звичайні губки для миття посуду кольорові неспроста — різні кольори ефективно борються з різними типами забруднень. Їх спеціально випускають такими, щоб полегшити життя господиням.

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