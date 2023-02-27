Іменини Софії у 2023 році: усі дні, коли Софа святкує День ангела

Не всі знають про походження цього імені

Ім’я Софія — стародавнє, красиве і дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Софії протягом року.

Значення імені Софія

Це грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука". На територію сучасної України поширилося з християнством, і зараз досить часто зустрічається по всьому світу, особливо в Іспанії, Франції, Італії, Румунії, Латинській Америці, Португалії.

Поширені такі форми імені як Соф'я, Софі, Соня, Софа, Фія, Софійка.

Серед відомих носіїв імені Софія можна згадати таких як співачка Софія Ротару, перша українська жінка-офіцер Софія Галечко, письменниця Софія Парфанович, княгиня Софія Чарторійська.

Вважають, що Софії недовірливі, обережні, вольові, самостійні, досягають успіху там, де в інших опускаються руки. Міцні стосунки вони будують лише з тими людьми, з якими можуть бути по-справжньому відвертими.

Цікавий факт: Свята Софія — назви цілого ряду православних храмів у різних країнах. Один із таких є у Києві.

Коли День ангела Софії?

Іменини Софії відзначаються десять разів на рік за церковним православним календарем:

28 лютого, — Софія Селівестрова;

1 квітня — княжна Софія Слуцька;

6 травня — преподобна Софія Хотокуриду;

4 червня, — лікарка Софія;

17 червня, — преподобна Софія Фракійська;

6 липня, 14 серпня, 29 грудня — преподобна Софія Суздальська (в миру — велика княгиня Соломонія);

30 вересня , — Софія Римська;

, — Софія Римська; 1 жовтня, — Софія Єгипетська;

31 грудня, — Софія Чудотвориця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не варто дарувати жінкам на свята.