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Именины Софии в 2023 году: все дни, когда Софа празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Рассказываем про значение имени София и когда у нее День ангела Новость обновлена 27 февраля 2023, 17:18
Рассказываем про значение имени София и когда у нее День ангела. Фото telegraf.com.ua

Не все знают о происхождении этого имени

Имя София, — древнее, красивое и весьма распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Софии в году.

Значение имени София

Это греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука". На территорию современной Украины распространилось с христианством, и сейчас довольно часто встречается по всему миру, особенно в Испании, Франции, Италии, Румынии, Латинской Америке, Португалии.

Распространены такие формы имени как Софья, Софи, Соня, Софа, Фия, Софийка.

Среди известных носительниц имени София можно вспомнить таких как певица София Ротару, первая украинская женщина-офицер София Галечко, писательница София Парфанович, княгиня София Чарторийская.

Принято считать, что Софии недоверчивы, осторожны, волевые, самостоятельные, добиваются успеха там, где у других опускаются руки. Крепкие отношения они строят только с теми людьми, с которыми могут быть по-настоящему откровенны.

Интересный факт: Святая София, — названия целого ряда православных храмов в разных странах. Один из таких есть в Киеве.

Когда День ангела Софии?

Именины Софии отмечаются десять раз в году по церковному православному календарю:

  • 28 февраля, — София Селивестрова;
  • 1 апреля, — княжна София Слуцкая;
  • 6 мая, — преподобная София Хотокуриду;
  • 4 июня, — врачебница София;
  • 17 июня, — преподобная София Фракийская;
  • 6 июля, 14 августа, 29 декабря, — преподобная София Суздальская (в миру — великая княгиня Соломония);
  • 30 сентября, — София Римская;
  • 1 октября, — София Египетская;
  • 31 декабря, — София Чудотворица.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически не стоит дарить женщинам на праздники.

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