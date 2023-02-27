Именины Софии в 2023 году: все дни, когда Софа празднует День ангела

Не все знают о происхождении этого имени

Имя София, — древнее, красивое и весьма распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Софии в году.

Значение имени София

Это греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука". На территорию современной Украины распространилось с христианством, и сейчас довольно часто встречается по всему миру, особенно в Испании, Франции, Италии, Румынии, Латинской Америке, Португалии.

Распространены такие формы имени как Софья, Софи, Соня, Софа, Фия, Софийка.

Среди известных носительниц имени София можно вспомнить таких как певица София Ротару, первая украинская женщина-офицер София Галечко, писательница София Парфанович, княгиня София Чарторийская.

Принято считать, что Софии недоверчивы, осторожны, волевые, самостоятельные, добиваются успеха там, где у других опускаются руки. Крепкие отношения они строят только с теми людьми, с которыми могут быть по-настоящему откровенны.

Интересный факт: Святая София, — названия целого ряда православных храмов в разных странах. Один из таких есть в Киеве.

Когда День ангела Софии?

Именины Софии отмечаются десять раз в году по церковному православному календарю:

28 февраля, — София Селивестрова;

1 апреля, — княжна София Слуцкая;

6 мая, — преподобная София Хотокуриду;

4 июня, — врачебница София;

17 июня, — преподобная София Фракийская;

6 июля, 14 августа, 29 декабря, — преподобная София Суздальская (в миру — великая княгиня Соломония);

30 сентября , — София Римская;

, — София Римская; 1 октября, — София Египетская;

31 декабря, — София Чудотворица.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически не стоит дарить женщинам на праздники.