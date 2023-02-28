Слухати музику на YouTube можна і з вимкненим екраном: секрети, про які ніхто не знає

Усе максимально просто — розробники про це попіклувались

На смартфонах Xiaomi є чимало прихованих "фішок". Зокрема, можливість покращення ігрового процесу, розширення зони покриття Wi-Fi, відключення обмеження гучності та інші. Та виявляється, що це далеко не всі можливості таких гаджетів.

Розробники "запакували" у свої телефони ще й можливість прослуховування музики на YouTube у фоновому режимі — при повністю вимкненому екрані. Доступ до цієї опції реалізований у MIUI. Як це працює, розповідає prostomob.

Прослуховування музики з YouTube при вимкненому екрані на Xiaomi/Redmi/POCO

MIUI надає дві зручні функції для відтворення пісень у фоновому режимі при вимкненому екрані. Вони називаються "Video Toolbox" та "My Music".

Video Toolbox

Цей спосіб передбачає активацію панелі інструментів, аналогічної бічній панелі MIUI 13. Єдиний нюанс – необхідність зберігати доступ до YouTube при вимкненому екрані (переключити програму без втрати доступу до контенту не вдасться). Однак це все одно чудовий спосіб для прослуховування музики під час поїздки кудись або ж навчання без необхідності відволікатися на смартфон.

Що потрібно зробити:

Заходимо у Налаштування > Спеціальні можливості > Панель інструментів відео. Вмикаємо перемикач "Video Toolbox". Переходимо в розділ "Керування відео" і вибираємо "YouTube", знаходимо невелику вкладку в лівій частині екрана. Далі потрібно вибрати та запустити будь-яке відео. Перейти на вкладку "Інструменти відео" та клацнути на "Відтворити звук відео при вимкненому екрані". Після натискання кнопки система викине повідомлення про те, що програма працюватиме у фоновому режимі, поки екран залишається заблокованим. Зачекайте кілька секунд і натисніть "Прийняти".

My Music

Попередньо встановлений плеєр має пряме посилання на YouTube, тож через цей додаток можна спокійно прослуховувати музику прямо з відеохостингу при заблокованому екрані. Якість музики при цьому не втрачатиметься — відео перериватися не буде.

Що потрібно зробити:

Відкрити My Music і клацнути на "Дивитись" внизу екрана (при першій такій команді може знадобитися вхід до Gmail). Введіть назву пісні або ім’я виконавця у рядку пошуку. Запустіть вподобану композицію.

Готово — тепер можете виходити з додатка, блокувати екран і займатися своїми справами.

Раніше ми розповідали, чому треба класти телефон тільки екраном донизу. Дізнавшись про ці переваги, ви точно почнете так робити.