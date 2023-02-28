Чим натерти душову лійку, щоб прибрати наліт і плісняву: простий лайфхак

Щоб напір води залишався сильним, промийте душову лійку

У ванній кімнаті нерідко утворюється наліт, наприклад, на душовій лійці. Насадка може навіть покриватися грибком. Однак дієвий спосіб очистить її без зайвих витрат і клопоту.

Щоб прибрати наліт і плісняву з душової лійки, скористайтеся простим лайфхаком. Ключові інгредієнти – харчова сода й оцет. Метод працює чудово, пише видання Mirror.

Як очистити душову лійку содою та оцтом

Спробуйте замочити насадку для душу на ніч у розчині із соди та звичайного оцту. Для цього наповніть поліетиленовий пакет содою та оцтом, помістіть туди насадку для душу та зав’яжіть її на кілька годин. В ідеалі дайте трюку попрацювати всю ніч: так ви точно досягнете чистоти та блиску, приберете наліт і грибок.

Крім того, ви можете додатково очистити отвори насадки. Для цього скористайтеся старою зубною щіткою або зубочистками. Завдяки цьому тиск буде сильним, а вода без сторонніх забруднювачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим очистити плитку у ванній кімнаті від мила та вапняного нальоту. Щоб поверхня засяяла, вам допоможе дуже простий трюк.