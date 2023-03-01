Як зрозуміти, що ваш телефон зламали: який значок з’являється на екрані

Запідозривши стороннє втручання у ваш смартфон, зверніть увагу на ці два моменти

Якщо ваш телефон почав гірше працювати, постійно підвисає та "викидає" з програм без причини, найімовірніше, він заражений вірусами. Шкідливе ПЗ потрібно якомога швидше виявити та видалити зі смартфона. Однак, якщо ви запідозрили, що гаджет "зламали", звернути увагу потрібно на інші моменти.

Як зрозуміти, що йдеться саме про кібератаку та несанкціоноване заволодіння вашими даними, у коментарі GSMinfo розповів кіберексперт Сергій Томко. За його словами, увагу слід звернути всього на дві речі: температуру пристрою і значки, які з’являються на екрані.

У першому випадку йдеться про надмірний нагрів смартфона, коли ви ним особливо активно не користуєтесь — у вас немає купи відкритих програм та ігор, оперативна пам’ять нічим не перевантажена. У другому випадку експерт говорить про раптову появу на екрані значків аудіозапису або використання камери — зазвичай вони з’являються вгорі екрана. На Android при увімкненні мікрофона з’являється зелене коло, а при підключенні камери — червоне.

Якщо помітили таке, насамперед потрібно перевірити, яким додаткам ви надали доступ до камери чи, відповідно, мікрофона. Це можна з'ясувати в налаштуваннях телефону. І краще ці дозволи в цьому разі вимкнути.

Раніше ми розповідали, чому потрібно класти телефон тільки екраном донизу. Дізнавшись про це, ви почнете робити так само.