Передача показників лічильника води: про які нюанси варто пам’ятати, щоб не потрапити в просак

Які цифри треба записувати, знімаючи показники лічильника за воду

Щоб не переплачувати за комунальні послуги українцям, варто щомісяця вчасно передавати показники лічильників. При цьому часто з ними є нюанси, які варто пам’ятати.

Наприклад, як мовиться в матеріалі порталу portmone.com, лічильників за воду в будинку може бути одразу кілька. Якщо житло не під'єднано до центрального опалення, він буде лише один — за холодну воду. В іншому випадку додасться ще один за гарячу.

Однак у будинку до того ж може бути стояк на кухні та окремий на ванну, у такому разі кількість лічильників може зрости до чотирьох.

Ці пристрої бувають механічними та електронними, проте, крім способу відображення інформації, вони нічим не відрізняються.

Варто також пам’ятати, що обсяг спожитої води на циферблат виводиться в літрах, а треба передавати в кубометрах. Зазвичай цифру для цього розділяють комою або споживання в літрах виділяють іншим кольором.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує значення 000123,456, передавати треба лише цифру 123, яка відображає використаний об’єм води в кубометрах. 456 у цьому випадку є споживанням води в літрах.

Цифру можна округляти в меншу чи більшу сторону, великої ролі це не зіграє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не заплутатися у зонах та правильно передати показники за електроенергію.

Також ми повідомляли, як правильно знімати показання газового лічильника.