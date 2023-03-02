Маленька хитрість, яка допоможе без проблем натирати на тертці м'який сир

Два прості способи, які працюють безвідмовно і ніколи не підводять

Сир — це дуже популярний інгредієнт, який потрібно додавати до багатьох страв. Використовують його і як основний компонент, і як смачний додаток, додаючи, наприклад, до макаронів по-американськи.

Але часом з цим виникають проблеми: не весь сир однаково добре натирається на терці. У деяких випадках він занадто м’який і більша частина продукту залишається на кухонному інвентарі. Як виправити цю проблему, знає Ukr.Media. Надзвичайно простим лайфхаком поділилися досвідчені господині.

Як натерти занадто м’який сир на терці: два способи

У першому випадку ми просто відправляємо його на деякий час у морозилку. Щойно він трохи замерзне, проблем із натиранням вже не виникатиме.

А от другий спосіб цікавіший і не потребує зайвих витрат часу. Хитрі господині просто натирають терку будь-якою рослинною олією. Її потрібно зовсім небагато — стільки, щоб просто змастити гострі краї тертушки. Після цього сир легко натиратиметься, а ви збережете свої нерви.

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