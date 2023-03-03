Як почистити бачок унітаза за 1 раз: робочий спосіб лише з двома інгредієнтами

Цей лайфхак допомагає підтримувати весь унітаз у відмінному стані

Одна справа, коли прибирання вимагає унітаз. Інша — коли очищення необхідне бачку, адже багато хто просто не приділяє уваги цьому місцю, і дарма. Бачок унітаза також є джерелом небезпечних бактерій і неприємного запаху.

Описана нижче процедура лише за допомогою двох недорогих інгредієнтів запобігає утворенню накипу на стінках, позбавить неприємного запаху та продовжить термін служби сантехніки. Про це пише cpykami.

Як почистити бачок унітаза

Знадобиться лимонна кислота (110 г) та оцет 9% (1,5 л). Насипаємо 50 г лимонки в пляшку з розпилювачем і додаємо 500 мл оцту. Добре струшуємо пляшку. Зливаємо воду в бачку і оббризкуємо всі деталі всередині бака. Потім насипаємо в нього 60 г лимонної кислоти і наливаємо 1 літр оцту. Доливаємо в бак до верху окропом, закриваємо кришку і залишаємо на 1 годину. Через цей час зливаємо воду з бака.

Цю суміш можна використовувати для очищення самого унітазу. Якщо під обідком утворюються жовті розводи, розпорошіть засіб на туалетний папір і наклейте на забруднене місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися вапняного нальоту в унітазі за один раз. Достатньо залишити на проблемній зоні кілька бюджетних інгредієнтів.