"Чорний список" для тих, хто набридає дзвінками: надійні способи заблокувати номер

Будь-якого абонента можна відправити у чорний список

Впевнені, що ви неодноразово отримували спам-дзвінки. Це міг бути як так званий "холодний обдзвін", який проводять оператори, так і автоматичний набір номера роботом, якому навіть нічого не поясниш. Причин таких надокучливих дзвінків може бути багато, одна із них — ви "засвітили" свій номер в мережі, він потрапив до клієнтської бази якоїсь фірми і тепер call-менеджери не дають вам спокою, намагаючись продати хоч щось.

Можемо вас порадувати: є кілька простих способів заблокувати номери телефонів, з яких вам надходять небажані дзвінки. Зробити це дуже легко, відповідними інструкціями ділиться профільний сайт itbox.ua.

Що таке чорний список?

Це спеціальний функціонал прошивки вашого телефона (як смартфона, так і кнопкового), який повністю блокує вхідні СМС і дзвінки від конкретного номера. Проте ЧС на різних телефонах працює по-різному: одні прошивки блокують контакт повністю – ви навіть не дізнаєтеся, що відправлений в бан номер намагався з вами сконтактувати, інші ж покажуть спеціальний значок-повідомлення про таку спробу.

Як заблокувати номер на Android, відправивши його в чорний список

На різних моделях телефонів цей шлях може трохи відрізнятися, але логіка всюди однакова. Наводимо найбільш стереотипні методи блокування контактів саме для смартфонів з Android:

відкрийте телефонну книжку; виберіть номер, який потрібно заблокувати. На смартфонах Samsung вибираємо меню Деталі (Details). На більшості інших натискаємо значок з трьома крапочками у правому верхньому кутку; залежно від прошивки, вибираємо один із наступних пунктів: Block number (заблокувати номер), Reject calls (відхиляти дзвінки) або Add to blacklist (додати до ЧС).

Аналогічно можна зробити й через картку абонента в телефонній книзі, натиснувши ті самі "три крапки" і вибравши Block number (заблокувати номер) з невеликого випадаючого списку.

Як розблокувати номер на Android

Знімаються обмеження так само через меню "Телефонна книга". Для цього виберіть "три крапки", тоді "Більше", а потім "Налаштування" та "Заблоковані номери". У списку номерів вибираєте потрібний, натискаєте "Очистити", а потім "Розблокувати" (або натисніть хрестик напроти номера).

Блокування номера на iOS

Власники iPhone мають аж три способи увійти до чорного списку для його редагування: зі списку останніх вхідних, з програми FaceTime або зі списку SMS-повідомлень. В якому б з цих трьох місць ви не забанили контакт, його буде відключено скрізь.

Через список вхідних. Навпроти номера, що вам потрібен, натисніть значок "інформація" і відкрийте профіль цього абонента. Внизу є кнопка Block this Caller або "заблокувати абонента". ОС видасть попередження, що вибраний номер більше не може дзвонити або надсилати текстові повідомлення. Підтвердьте вибір, натиснувши на Block Contact (заблокувати контакт). В iMessages. Тут можна обмежити отримання повідомлень лише від тих користувачів, які є у списку контактів. Робиться це аналогічно до попереднього пункту. Якщо ви додали до цього списку хоча б один номер, у вас з'явиться папка Unknown Senders (невідомі відправники) і всі наступні повідомлення автоматично потраплятимуть туди — без будь-яких сигналів та сповіщень, прочитати їх можна буде у цій папці. У Face Time. В історії дзвінків програми виберіть піктограму "Інформація" та робіть все аналогічно, як і зі списком вхідних.

Блокування номера абонента через оператора зв'язку

Абсолютно всі оператори мобільного зв'язку надають можливість блокування небажаних номерів. Для цього необхідно активувати відповідну послугу і додати номер, що вам набридає, у чорний список на рівні оператора. Вся відмінність пролягає у тому, що при спробі дотелефонуватися, оператор відразу відповідатиме: "В абонента вимкнено телефон або він поза зоною дії мережі".

Раніше ми розповідали про три способи, які допоможуть знайти і повернути втрачений смартфон. Деякі діють лише якщо телефон підключений до мережі інтернет, інші — у будь-якому випадку.