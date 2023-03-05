Дешевий кухонний продукт легко очистить сковороду, яка пригоріла: простий лайфхак

Необхідний інгредієнт для миття сковороди ви знайдете у шафі

Миття посуду може займати багато часу. Особливо доводиться докладати зусиль, наприклад, якщо сковорода пригоріла. Однак популярна спеція легко очистить її від нагару та стійких забруднень.

Лайфхаком із чищення сковороди ділиться видання The Sun. Вам знадобиться доступний засіб – звичайна сіль. Цей продукт поверне сковороді блиск та чистоту.

У всіх є вдома кухонна сіль – чудовий помічник у митті сковороди, яка постраждала від вогню. Як же очистити сковороду, що пригоріла, за допомогою солі? Виконайте прості кроки:

Насипте щедру кількість солі у середину сковороди. За допомогою вологої губки нанесіть сіль на сліди від нагару. Щоб позбавитися плям на стінках або дні сковороди, розріжте велику картоплину навпіл і посипте її сіллю. Потім ви можете використовувати лопатку, щоб потерти уражені ділянки та видалити пляму.

Ці зрозумілі маніпуляції впораються навіть із стійкими забрудненнями, діючи на кшталт скрабу. Після цього обов’язково промийте сковороду з мийним засобом і ретельно прополосніть водою.

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