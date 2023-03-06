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Що налити в сковороду чи каструлю, що пригоріла: простий трюк із популярним напоєм

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Очистити нагар іноді непросто Новина оновлена 06 березня 2023, 17:59
Очистити нагар іноді непросто. Фото Getty Images

Лайфхак може здивувати, але порадує ефективністю

На миття брудного посуду може витрачатися багато часу, особливо якщо маєте справу зі стійкими забрудненнями. Іноді на кухні виручають підручні засоби, які справляються, у тому числі, з очищенням сковороди, що підгоріла, або каструлі.

Несподіваний засіб, який допоможе відмити каструлю та сковороду, популярний напій – кола. Як пише The Sun, цей продукт відмінно очищає посуд, якщо він постраждав від вогню на плиті. Тож ви зможете обійтися без дорогих магазинних засобів.

Якщо у вас є зайва банка коли, то ви можете використовувати напій для видалення стійких плям на сковороді або каструлі, що пригоріли. Все, що вам потрібно зробити, це вилити колу в каструлю і залишити на пару годин, щоб вона "творила своє чаклунство".

Зазначимо, що потрібно заповнити каструлю лише на 6-8 сантиметрів. Крім того, використовуйте скребок або мочалку, щоб видалити надлишки залишків їжі та плям. Цей простий лайфхак з колою поверне чистоту й блиск вашим сковородам і каструлям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як видалити нагар зі сковороди за допомогою саморобного розчину із трьох інгредієнтів. А ще ми писали, навіщо деякі смажать мило на сковороді: несподіваний кухонний лайфхак.

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#Сковорода #Лайфхак #Каструля