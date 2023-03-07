Як під'єднати тюнер до телевізора та Wi-Fi: з цією інструкцією усе займе лише кілька хвилин

На що слід звернути увагу при виборі приладу і що вам потрібно для отримання хорошого сигналу

Кілька років тому Україна вирішила перейти на цифрове телебачення. Відтоді, аби дивитися передачі по телевізору, людина має придбати спеціальний прилад для перегляду цифрового ефіру. Найчастіше таке спеціальне обладнання називають тюнером, рідше можна почути назви ресивер або приставка.

Однак, попри те, що це нововведення діє вже декілька років, далеко не всі знають, як підключати до телевізора тюнер. Часто для цього громадяни викликають спеціаліста, який без зайвої мороки робить усе за кілька хвилин. Щоб зекономити на виклику майстра, сайт tobiporada створив докладну інструкцію, яка допоможе зробити все самостійно — швидко, якісно і без зайвої мороки.

Що потрібно для підключення тюнера

Схема під’єднання приставки-дешифратора залежить від доступних роз’ємів. Про це ми розкажемо трохи далі. Найперше, що вам потрібно, це мати телевізор, сам ресивер та антену чи супутникову тарілку. У телевізорі мають бути спеціальні роз’єми під цифрову приставку — ними оснащуються усі більш-менш сучасні моделі.

Як вибрати і підключити тюнер Т2

Перед покупкою тюнера Т2, потрібно визначитися з такими речами:

Чи достатньо вам буде перегляду лише стандартних 32 каналів? Чи підходить нинішня антена або ж варто купити нову?

Найдешевші тюнери з урізаними функціями розраховані на перегляд цифрових каналів у форматі DVB-T2. У них не передбачено можливості підключати флешку та записувати трансляцію. До речі, у дорожчих моделей, які таку можливість мають, наявність спеціального роз’єму для флеш-накопичувача дасть змогу ще й слухати музику на телевізорі, переглядати фільми та фото.

Ще більше можливостей у тюнера із вбудованим Wi-Fi. В цьому випадку можна переглядати відео на YouTube, IPTV, читати RSS-стрічки й навіть перевіряти пошту.

Також варто звернути увагу, що тюнери Т2 випускаються з вбудованим або зовнішнім блоком живлення. У другому випадку ви матимете можливість замінити цей елемент у разі його поломки.

У більшості моделей представлений стандартний набір роз’ємів: RCA, HDMI і USB. Для передачі зображення і звуку в Т2-тюнерах найбільш часто використовують роз’єми RCA – це стандартні "тюльпан" та HDMI.

Як підключити Т2 тюнер:

Потрібно з’єднати тюнер з антеною — зовнішньою або кімнатною. Підключити електроживлення тюнера. Підключити тюнер до телевізора кабелем RCA (тюльпан) або HDMI. При цьому так звані "тюльпани" найчастіше розділені на три жили, одна з яких потрібна для отримання відеосигналу, а дві інші – для аудіо (лівого та правого динаміків).

Для прийому в цифровому форматі DVB-T2 досить антени, яка здатна функціонувати в дециметровому діапазоні. Якість сигналу безпосередньо залежить від відстані між вишкою та вашою антеною, а також від того, чи є між ними перешкоди (наприклад, висотки). Для тих, хто живе недалеко – за 3-5 км від телевежі, підійде навіть кімнатна антена, в іншому ж випадку краще обирати зовнішні антени. Чим більша за розміром антена, тим вищий у неї коефіцієнт посилення, відповідно, і якість прийому сигналу.

Як підключити тюнер до Wi-Fi

В супутниковий ТВ-тюнер вбудований модуль Wi-Fi з підтримкою стандартів 802.11 a / b / g / n 2.4G / 5G. Щоб підключити ТВ-тюнер до домашньої мережі Wi-Fi, просто дотримуйтесь інструкції майстра першого встановлення (на екрані телевізора, підключеного до ТВ-тюнера), який автоматично запускається під час першого включення.

Цікаво, що ресивер може підтримувати роботу відразу кількох телевізорів. Такий тюнер можна підключати не тільки до телевізора, але й до DVD–програвача і монітора.

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