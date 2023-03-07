Жодної магії: як дізнатися, чи свіжі яйця, не розбиваючи їх

Таким чином, ми зможемо уникнути ситуації, коли доведеться викидати всі продукти, якщо при приготуванні страви розбили несвіже яйце до інших інгредієнтів.

Яйця – продукт тривалого зберігання, але не нескінченного. Якщо яйце зіпсувалося, ми про це обов’язково дізнаємося про запах після того, як розіб’ємо. Але гірше, якщо яйце, що зникло, потрапить до інших продуктів, коли ми готуємо, наприклад, лимонний пиріг або пишний омлет.

Проте існує спосіб, як визначити свіжість яйця, не розбиваючи його. Їм ділиться видання Рixelinform.

Простий спосіб визначення свіжості яєць

Поміщаємо яйце у високу ємність із водою. Це може бути, наприклад, склянка, глибока миска. Тепер визначаємо ступінь свіжості:

Якщо яйце лежить на дні — воно ще зовсім свіже. Якщо яйце стоїть на дні вертикально, його ще можна їсти. Однак рекомендуємо це зробити якнайшвидше. А от якщо яйце виринає, його краще викинути.

Чому це відбувається?

Все просто. Яєчна шкаралупа сама по собі пориста. Згодом волога з білка випаровується, а повітря проникає через шкаралупу всередину. Що довше пролежало яйце, то більше всередині нього повітря. Саме тому старе яйце не тоне.

До речі, якщо ви купили яйця і вони розбилися, не турбуйтеся. Їх можна зварити навіть розбитими.