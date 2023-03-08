12 правил створення надійного пароля: від цього залежить ваша безпека
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Послідовність букв або цифр, наприклад, в жодному разі не може вважатися надійним паролем
Від надійності пароля безпосередньо залежить безпека ваших даних, а в деяких випадках і коштів. Раніше ми розповідали, як перевірити, чи не крадуть сусіди ваш Wi-Fi через ненадійний пароль. А тепер розкажемо, як створити такий код захисту, який буте дуже складно зламати.
Якщо маєте погану звичку встановлювати один і той же пароль на кілька акаунтів або ж однраковий пін-код на різні банківські картки та гаджети, краще від неї відмовитися, доки не пізно. Деякі ІТ-фахівці кажуть, що підібрати пароль середньостатистичного користувача можна всього за 3 год. Причому зробити це може навіть хакер-початківець. Як же створити дійсно надійний пароль, розповідає naandroidi. Є аж 12 "фішок", які з цим допоможуть.
Що робить пароль надійним
- Хороший пароль – довгий пароль. Фахівці рекомендують використовувати пароль довжиною не менше 12 символів, але чим він довший, тим краще.
- Створюйте складні паролі, використовуючи поєднання великих і малих літер, цифр і символів. Можете навіть переключати при цьому розкладку на клавіатурі.
- Пам’ятайте, що навіть найкращі паролі з часом стають усе менш надійними. Тому, щоб залишатися в безпеці, не забувайте регулярно їх змінювати.
Як створити надійний пароль
Перше правило: пароль, що легко запам’ятовується – слабкий пароль. Не використовуйте як частину пароля адресу своєї вулиці, ім’я/прізвище, ім’я домашнього улюбленця чи іншу інформацію, яку легко дізнатися. Також ненадійним є поєднання послідовних літер і цифр на клавіатурі — саме по них насамперед проходяться зловмисники.
12 правил створення надійного пароля
- Використовуйте менеджери паролів. Це найпростіший спосіб убезпечити ваші облікові записи. Програма автоматично генеруватиме паролі і сама буде змінювати їх у встановлені терміни.
- Не використовуйте пароль, який легко пригадати. У ньому не має бути інформації, яку про вас легко дізнатися.
- Створюйте унікальні паролі з цілих речень, просто вставляючи в них перші літери кожного слова. Можете при цьому додавати цифри і додаткові символи — символіку такого пароля навряд чи хтось розгадає.
- Змішайте в паролі не менше чотирьох випадкових слів. Вибір випадкових слів зазвичай добре працює, адже їх послідовність нелогічна.
- Не використовуйте той самий пароль у різних місцях, наприклад, на роботі та вдома.
- Нікому не повідомляйте свої паролі. Взагалі нікому — ця інформація повинна бути тільки у вас.
- Не створюйте окремого файлу з усіма своїми паролями — його можуть викрасти й тоді неприємностей не уникнути.
- Використовуйте багатофакторну автентифікацію.
- Думайте, коли вигадуєте відповідь контрольне питання. Хакери можуть легко підібрати відповідь. Наприклад, на те, щоб дізнатися дівоче прізвище вашої матері, зловмисникам знадобиться всього кілька хвилин.
- Змінивши пароль, більше ніколи не використовуйте його для інших облікових записів.
- Захищайте свій комп’ютер та смартфон від кіберзагроз, встановивши антивірус і регулярно його оновлюючи.
- Уважно дивіться на URL-адреси сайтів, на які заходите. Часто зловмисники підробляють їх, щоб обдурити своїх жертв. Особливо актуальна ця інформація для сайтів, на яких можна щось купити/продати.
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