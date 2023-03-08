12 правил створення надійного пароля: від цього залежить ваша безпека

Послідовність букв або цифр, наприклад, в жодному разі не може вважатися надійним паролем

Від надійності пароля безпосередньо залежить безпека ваших даних, а в деяких випадках і коштів. Раніше ми розповідали, як перевірити, чи не крадуть сусіди ваш Wi-Fi через ненадійний пароль. А тепер розкажемо, як створити такий код захисту, який буте дуже складно зламати.

Якщо маєте погану звичку встановлювати один і той же пароль на кілька акаунтів або ж однраковий пін-код на різні банківські картки та гаджети, краще від неї відмовитися, доки не пізно. Деякі ІТ-фахівці кажуть, що підібрати пароль середньостатистичного користувача можна всього за 3 год. Причому зробити це може навіть хакер-початківець. Як же створити дійсно надійний пароль, розповідає naandroidi. Є аж 12 "фішок", які з цим допоможуть.

Що робить пароль надійним

Хороший пароль – довгий пароль. Фахівці рекомендують використовувати пароль довжиною не менше 12 символів, але чим він довший, тим краще. Створюйте складні паролі, використовуючи поєднання великих і малих літер, цифр і символів. Можете навіть переключати при цьому розкладку на клавіатурі. Пам’ятайте, що навіть найкращі паролі з часом стають усе менш надійними. Тому, щоб залишатися в безпеці, не забувайте регулярно їх змінювати.

Як створити надійний пароль

Перше правило: пароль, що легко запам’ятовується – слабкий пароль. Не використовуйте як частину пароля адресу своєї вулиці, ім’я/прізвище, ім’я домашнього улюбленця чи іншу інформацію, яку легко дізнатися. Також ненадійним є поєднання послідовних літер і цифр на клавіатурі — саме по них насамперед проходяться зловмисники.

12 правил створення надійного пароля

Використовуйте менеджери паролів. Це найпростіший спосіб убезпечити ваші облікові записи. Програма автоматично генеруватиме паролі і сама буде змінювати їх у встановлені терміни. Не використовуйте пароль, який легко пригадати. У ньому не має бути інформації, яку про вас легко дізнатися. Створюйте унікальні паролі з цілих речень, просто вставляючи в них перші літери кожного слова. Можете при цьому додавати цифри і додаткові символи — символіку такого пароля навряд чи хтось розгадає. Змішайте в паролі не менше чотирьох випадкових слів. Вибір випадкових слів зазвичай добре працює, адже їх послідовність нелогічна. Не використовуйте той самий пароль у різних місцях, наприклад, на роботі та вдома. Нікому не повідомляйте свої паролі. Взагалі нікому — ця інформація повинна бути тільки у вас. Не створюйте окремого файлу з усіма своїми паролями — його можуть викрасти й тоді неприємностей не уникнути. Використовуйте багатофакторну автентифікацію. Думайте, коли вигадуєте відповідь контрольне питання. Хакери можуть легко підібрати відповідь. Наприклад, на те, щоб дізнатися дівоче прізвище вашої матері, зловмисникам знадобиться всього кілька хвилин. Змінивши пароль, більше ніколи не використовуйте його для інших облікових записів. Захищайте свій комп’ютер та смартфон від кіберзагроз, встановивши антивірус і регулярно його оновлюючи. Уважно дивіться на URL-адреси сайтів, на які заходите. Часто зловмисники підробляють їх, щоб обдурити своїх жертв. Особливо актуальна ця інформація для сайтів, на яких можна щось купити/продати.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи є на вашому телефоні вірус. Кіберексперти назвали 11 ознак того, що телефон таки заражений шкідливим програмним забезпеченням.