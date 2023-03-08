Як приготувати ідеальне яйце вкруту: жовток залишиться рідким завдяки простому трюку

Секрет отримання додаткового рідкого яєчного жовтка дуже простий

Приготування яєць некруто, на перший погляд, може здатися складним завданням. Однак, це один із найпростіших рецептів.

Отримання рідкого жовтка та твердого білка може здатися клопітким, проте, на щастя, є важливий трюк для досягнення цього знаменитого балансу, пише santeplus. Просто дотримуйтесь цих інструкцій.

Як приготувати ідеальне яйце вкруту?

Скільки часу варити яйце вкруту?

Приготування яйця вкруту займе у вас всього кілька хвилин. Зазвичай це триває 6 хвилин. Проте приготування може бути відносно коротшим (5 хвилин) або довшим (7 хвилин). Все залежить від розміру яйця, кількості води та індивідуальних переваг.

Також потрібно ополіскувати холодною водою. Щоб успішно приготувати яйце некруто, необхідно виконати певні кроки:

Перед тим, як почати, не забудьте промити яйце чистою водою, щоб видалити весь бруд та відкладення зі шкаралупи. Наповніть каструлю водою та нагрійте її; Після закипання опустіть яйце у воду за допомогою ложки або шумівки. Будьте обережні, ви повинні діяти обережно, щоб не зашкодити оболонці. Варіть яйце 6 хвилин; Потім дістаньте яйце і занурте його в миску або контейнер, наповнений холодною водою.

До речі, якщо ви купили яйця і вони розбилися, не турбуйтеся. Їх можна зварити навіть розбитими.