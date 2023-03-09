Як почистити дуже брудну ванну: геніальний трюк, щоб душова кабіна сяяла чистотою

Навіщо вовтузитися з агресивною хімією для очищення душу, якщо є натуральні альтернативи

Чищення душової кабіни – не завжди просте заняття, адже вивести мильні та вапняні плями, що накопичуються у різних місцях, непросто. Дійсно, для ефективної боротьби з брудом деякі потужні мийні засоби можуть полегшити вашу роботу. Але вони, як правило, дорогі та екологічно небезпечні. Чому б не замінити їх підручними засобами?

Існують різні натуральні рішення, які одночасно безпечні та ефективні, щоб зробити вашу душову кабіну блискучою, пише santeplus. Все, що потрібно — це перед збиранням у ванній заглянути на кухню.

Як очистити брудну душову кабіну

Харчова сода — ефективна зброя проти бруду у ванній

Краплі води завжди залишаються на стінках душу після купання, і після висихання вони утворюють вапняні відкладення, які важко видалити. Для розв'язання цієї проблеми незамінна харчова сода. Цей білий порошок ідеально підходить для видалення бруду без особливих зусиль. Процедура проста: змішайте соду з невеликою кількістю води, щоб отримати густу пасту. Використовуючи чисту губку, розподіліть її по брудних ділянках, а потім змийте водою.

Лимонна кислота

Завдяки своїм відбілювальним та дезінфекційним властивостям лимонна кислота також дає дуже надійний результат. Просто налийте в пульверизатор склянку теплої води і додайте до неї дві столові ложки лимонної кислоти. Ретельно перемішайте та розпорошіть розчин на забруднені ділянки. Зачекайте кілька хвилин, а потім протріть сухою ганчіркою.

Оцет — ворог вапняного нальоту

Для видалення вапняного нальоту та плям на душовій кабіні надійним союзником залишається оцет. Вам просто потрібно змішати його з водою у пропорції 1:1. Після цього змочити чисту губку в цьому розчині і протерти всю скляну поверхню всередині душової кабіни. А потім ополоснути скло водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких місцях вдома найбрудніше. Не варто думати, що це лише унітаз. А також ми ділилися незвичайним лайфхаком-п’ятихвилинкою прибирання ванної кімнати.