Секретний трюк для тривалого зберігання яєць: так вони лишатимуться свіжими місяцями

Перевірений спосіб, якому можна довіряти

Яйця — один із продуктів тривалого зберігання. У холодильнику, в коробці або окремому закритому відділенні, вони спокійно зберігаються близько трьох тижнів. Однак цей термін можна збільшити у декілька разів, якщо знати про один хитрий трюк, яким часто користуються кулінари.

Секретним лайфхаком ділиться BBC Good Food. Цей метод дозволить продовжити термін придатності яєць до 3 місяців. Головне — чітко слідувати вказаним нижче правилам.

Як зберігати яйця свіжими по кілька місяців

Перше, про що варто знати: якщо ви відділили жовтки від білків, то їхній термін придатності відразу скорочується. Білки у закритому кришкою контейнері можуть простояти у холодильнику до 3 тижнів, тоді як жовтки — максимум 3 дні.

А щоб зберігати яйця по кілька місяців, їх потрібно заморозити. Однак спершу — розділити жовток і білок. Залийте компоненти у контейнер, який щільно закривається, і поставте у морозильну камеру. Не забудьте підписати тару, вказавши дату заморожування.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи свіже яйце, не розбиваючи його. Пропонуємо вам найпростіший спосіб зі 100%-м результатом.