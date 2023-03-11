Якщо на телефон не приходить SMS-код: в чому проблема і як це виправити

Пропонуємо цілих 5 варіантів вирішення проблеми

Попри те, що месенджери вже давно обігнали звичайні есемески за популярністю, багато різних сайтів та сервісів досі надсилають стандартні телефонні повідомлення своїм клієнтам. Більш того, саме SMS надходять від сайтів із двофакторною авторизацією та від банку, якщо потрібно підтвердити якусь дію. Це допомагає вберегтися від ризиків бути обманутим шахраями.

Однак не завжди все йде гладко. Буває, що SMS-код ніяк не приходить на телефон. Часом не допомогає навіть повторна його відправка. У чому може бути прчиина і як виправити проблему, розповідає itechua.

Що зробити, якщо не приходить СМС-код

Якщо ви вперше реєструєтеся на будь-якому ресурсі, то насамперед варто ще раз перевірити правильність введення свого номера. Він має бути у форматі +38 ХХХ ХХХ ХХХХ. Спробуйте надіслати запит на отримання коду вдруге і навіть втретє – буває, що повідомлення не можуть надійти через короткочасні проблеми з сайтом або ж вони виникають в оператора мобільного зв’язку. Перевірте ваш телефон – можливо, він не в змозі приймати SMS взагалі. Таке буває, коли зависає програмне забезпечення, яке відповідає за прийом SMS. Щоб це виправити, достатньо перезавантажити пристрій або на кілька секунд перевести смартфон у режим польоту. Перевірте папку "Спам" — повідомлення могло автоматично потрапити саме туди. Перевірте наявність вільного місця на пристрої — якщо пам’яті замало, то повідомлення можуть і не надходити.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо відключати мобільний інтернет на своєму телефоні на ніч. Про це мало хто замислюється, а причини насправді досить вагомі.