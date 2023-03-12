Шеф-кухар розкрив секрет приготування ідеальної піци: спритний кулінарний лайфхак

Важливо, скільки хвилин ви протримаєте випічку в духовці

Піца – улюблена страва мільйонів людей. Зручно, що випічку можна приготувати в домашніх умовах. Тісто купують або готують своїми руками. Щоб піца вийшла ідеальною, важливо врахувати час її приготування в духовці.

Про кулінарний лайфхака розповів шеф-кухар одного з лондонських ресторанів Рене Стргар у коментарі Express. Найголовніше, за його словами, протримати тісто правильну кількість хвилин у печі.

Кухар розповідає, як отримати піцу ресторанної якості у домашніх умовах. Найкращий спосіб приготувати справжню неаполітанську піцу — поставити духовку на високу температуру і переконатися, що тісто перебуває там лише кілька хвилин.

Так, кулінар рекомендує попередньо розігрівати духовку до максимальної температури (близько 250 градусів за Цельсієм або вище) протягом 45 хвилин. Адже неаполітанська піца випікається дуже швидко за високої температури. Ця порада стосується як готового тесту для піци з магазину, так і того, що ви замісили самостійно.

Отже, нанесіть соус на тісто і помістіть корж в духовку на 2-3 хвилини. Після цього вийміть коржик, додайте начинку і знову поставте в духовку ще на 2-3 хвилини, поки сир не розплавиться. Шеф-кухар зазначив, що для отримання рум’янішої піци слід поміщати тісто ближче до верхньої частини духовки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як готувати піцу на сковороді. А ще ми ділилися рецептом а-ля піци на лаваші.