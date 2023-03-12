Іменини Марини у 2023 році: всі дні, коли Маріша святкує День ангела

Марини зазвичай дуже активні та цілеспрямовані

Ім’я Марина не лише давнє та красиве, а й досить часто зустрічається в Україні. Тому "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі іменини Марини протягом року.

Значення імені Марина

Вважається, що ім’я Марина походить від латинського слова "морська" і є жіночою версією рідкісного давньоримського чоловічого імені Марін. Це ім’я було одним із епітетів римської богині Венери. Також цікаво, що латинське ім’я Марина — аналог давньогрецького імені Пелагея та турецького Деніза (всі вони з різних мов перекладаються як "морська"). Як і багато інших неслов’янських імен, ім’я Марина прийшло на територію сучасної України з Візантії через Болгарію разом із християнством, і на даний момент є вельми поширеним в Україні.

Також зустрічаються такі розмовні форми імені Марина, як Маринка, Маріша, Маруся, Марися, Муся, Маша.

Вважається, що Марини зазвичай активні, самостійні, цілеспрямовані, імпульсивні, легко досягають кар’єрних висот, але й досить сімейні, причому часто очолюють сім’ю (хоч і не завжди це показують).

Коли День ангела Марини?

Носії імені Марина святкують іменини двічі за церковним православним календарем:

13 березня, — преподобна діва, самітниця Марина Берійська (Македонська);

30 липня — свята великомучениця Марина (Маргарита) Антіохійська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо заборонено дарувати жінкам перли.