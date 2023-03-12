Маріша, з іменинами! Красиві листівки та чудові привітання на День ангела Марини

Не забудьте привітати Марину з іменинами

Ім’я Марина — давнє, красиве і вельми поширене в Україні. Раніше "Телеграф" розповів, яке значення цього імені, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Марини протягом року. Тепер же ми зібрали для вас добірку гарних привітань на іменини Маріші у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Марини своїми словами

Маріша! Дякую небесам, що в моєму житті є така світла, чудова і надійна людина, як ти. Бажаю тобі на іменини всіх благ, кар’єрних успіхів, міцного здоров’я та матеріального благополуччя, щоб життя твоє текло легко і ніякі негаразди не турбували твою душу. Зі святом!

З Днем ангела, люба Марино! Нехай твої очі блищать тільки від сліз радості та щастя, ноги підгинаються лише після довгих веселих прогулянок, а руки опускаються лише під вантажем квіткових букетів та подарунків. Будь щаслива!

Вітаю з іменинами, Мариночко! У цей чудовий світлий день хочу побажати, щоб у твоєму домі завжди панував добробут, тепло, затишок і спокій, щоб усі біди та невдачі обходили тебе десятою дорогою. Мирного неба!

Листівки для привітання Марини з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, настійно не рекомендується дарувати в подарунок своїй половинці телефон.