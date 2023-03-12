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Мариша, с именинами! Красивые открытки и отличные поздравления на День ангела Марины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Марины на любой вкус Новость обновлена 12 марта 2023, 19:59
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Марины на любой вкус. Фото gettyimages

Не забудьте поздравить Марину с именинами

Имя Марина, — древнее, красивое и весьма распространенное в Украине. Ранее "Телеграф" рассказал, каково значение этого имени, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Марины в году. Теперь же мы собрали для вас подборку красивых поздравлений на именины Мариши в прозе, стихах, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Марины своими словами

  • Мариша! Благодарю небеса, что в моей жизни есть такой светлый, чудесный и надежный человек, как ты. Желаю тебе на именины всех благ, карьерных успехов, крепкого здоровья и материального благополучия, — чтобы жизнь твоя текла легко и никакие неурядицы не тревожиил твою душу. С праздником!
  • С Днем ангела, дорогая Марина! Пусть твои глаза блестят только от слез радости и счастья, ноги подгибаются только после длинных веселых прогулок, а руки опускаются только под грузом цветочных букетов и подарков. Будь счастлива!
  • Поздравляю с именинами, Мариночка! В этот чудесный светлый день хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда царило благополучие, тепло, уют и спокойствие, чтобы все беды и неудачи обходили тебя десятой дорогой. Мирного неба!

Открытки для поздравления Марины с Днем ангела

С Днем ангела Марина — картинки, открытки и поздравления
День ангела Марина картинки, открытки и поздравления
Именины Марины открытки и картинки
День ангела Марина — Открытка с именинами Марины
Поздравления с Днем ангела Марина — открытки на именины Марины
С Днем ангела Марина 2023 — поздравление с именинами Марины
С Днем ангела Марина — стихи и поздравления на именины Марины

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, настоятельно не рекомендуется дарить в подарок своей половинке телефон.

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