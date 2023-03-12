Мариша, с именинами! Красивые открытки и отличные поздравления на День ангела Марины

Не забудьте поздравить Марину с именинами

Имя Марина, — древнее, красивое и весьма распространенное в Украине. Ранее "Телеграф" рассказал, каково значение этого имени, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Марины в году. Теперь же мы собрали для вас подборку красивых поздравлений на именины Мариши в прозе, стихах, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Марины своими словами

Мариша! Благодарю небеса, что в моей жизни есть такой светлый, чудесный и надежный человек, как ты. Желаю тебе на именины всех благ, карьерных успехов, крепкого здоровья и материального благополучия, — чтобы жизнь твоя текла легко и никакие неурядицы не тревожиил твою душу. С праздником!

С Днем ангела, дорогая Марина! Пусть твои глаза блестят только от слез радости и счастья, ноги подгибаются только после длинных веселых прогулок, а руки опускаются только под грузом цветочных букетов и подарков. Будь счастлива!

Поздравляю с именинами, Мариночка! В этот чудесный светлый день хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда царило благополучие, тепло, уют и спокойствие, чтобы все беды и неудачи обходили тебя десятой дорогой. Мирного неба!

Открытки для поздравления Марины с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, настоятельно не рекомендуется дарить в подарок своей половинке телефон.