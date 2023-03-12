Именины Марины в 2023 году: все дни, когда Мариша празднует День ангела

Марины обычно очень активны и целеустремлены

Имя Марина не только древнее и красивое, но и довольно часто встречается в Украине. Потому "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все именины Марины в году.

Значение имени Марина

Считается, что имя Марина произошло от латинского слова "морская" и является женской версией редкого древнеримского мужского имени Марин. Это имя являлось одним из эпитетов римской богини Венеры. Также интересно, что латинское имя Марина — аналог древнегреческого имени Пелагея и турецкого Дениза (все они с разных языков переводятся как "морская"). Как и многие другие несловянские имена, имя Марина пришло на территорию современной Украины из Византии через Болгарию вместе с христианством, и на данный момент является весьма распространенным в Украине.

Также встречаются такие разговорные формы имени Марина как Маринка, Мариша, Маруся, Марися, Муся, Маша.

Считается, что Марины обычно активные, самостоятельные, целеустремленные, импульсивные, легко достигают карьерных высот, но и довольно семейные, при этом часто возглавляют семью (хоть и не всегда это показывают).

Когда День ангела Марины?

Носительницы имени Марина празднуют именины дважды по церковному православному календарю:

13 марта, — преподобная дева, затворница Марина Берийская (Македонская);

30 июля, — святая великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить женщинам жемчуг.