Сковороди і каструлі, що пригоріли, врятовано: який саморобний розчин поверне їм блиск

Ви зможете обійтися натуральними інгредієнтами, щоб усунути всі сліди нагару

Сковороди та каструлі часто використовуються для приготування страв та можуть пригоріти. Та й згодом антипригарні властивості посуду губляться. Проте простий лайфхак поверне їм блиск і чистоту.

За допомогою натуральних засобів можна очистити сковороду або каструлю від нагару, пише Express. Доступні продукти видалять шматочки, що пригоріли, з дна поверхні.

Як очистити сковороду і каструлю, що пригоріли

Використання натуральних продуктів — чудова ідея, бо ви не хочете повністю зіпсувати сковороду, стираючи її антипригарне дно. Отже, приготуйте пасту із звичайного оцту, лимонного соку та харчової соди. Натріть цим саморобним засіб дно каструлі, перш ніж залишити на ніч. Цей метод працює блискуче і не вимагає багато зусиль.

Лимони, зокрема, повні лимонної кислоти, що робить їх ідеальними для очищення будь-яких типів каструль і сковорідок, що пригоріли, а також деко і посуду в духовці. Тоді як харчова сода має м’які абразивні властивості, що робить її ідеальною для очищення деко, не пошкоджуючи поверхню.

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