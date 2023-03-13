Як правильно зняти показники лічильника води: про що варто пам’ятати

Є нюанси, про які варто пам’ятати

Щоб не переплачувати за комуналку, щомісяця українцям необхідно знімати показники лічильників та передавати їх відповідним службам. Однак важливо не лише робити це вчасно, а й робити це правильно.

Як говориться в матеріалі порталу portmone.com, під час зняття показників лічильника води необхідно враховувати кілька важливих нюансів.

Для початку варто визначити скільки у квартирі стояків, оскільки їх може бути один або два (окремо на кухню та ванну), відповідно від цього залежить і кількість лічильників.

Також кількість лічильників залежатиме і від наявності бойлера або газової колонки, тому що в цьому випадку лічильник буде лише для холодної води. Інакше показники лічильника холодної та гарячої води треба записувати окремо.

Після того, як ви розібралися в кількості лічильників, зверніть увагу на циферблат пристрою. На ньому часто записуються 8 цифр, проте три останні відокремлюють комою або виділяють іншим кольором. Це витрата води в літрах і записувати його не потрібно, оскільки дані передаються кубометрами.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує значення 000987,654, передавати треба лише цифру 987, яка відображає використаний об’єм води в кубометрах. 654 у цьому випадку є споживанням води в літрах.

Значення можна округляти, оскільки суттєвої ролі це не зіграє.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як передати дані лічильників не виходячи з дому, використовуючи лише додаток "Приват 24".