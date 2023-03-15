У кого День ангела 16 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 16 березня, відзначається День "все, що ви робите — правильно", День губ, День квілінгу, День кольорових олівців, День спонтанності, День без селфі. Окрім того, носії трьох імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 16 березня

Марфа — староєврейське ім’я, яке можна перекласти як "господиня" або "пані".

Марта, — за однією з версій, це форма імені Марфа, яка стала самостійним ім’ям. Крім того, є арабська версія походження імені (і відповідно до неї воно означає "знаменита"), а також слов’янська, за якою так просто називали дівчаток, народжених у березні.

Чоловічі іменини 16 березня

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Відомий факт, що у різні дні церковники шанують пам’ять різних мучеників і святих, які зробили свій внесок у поширення та захист християнства. У ці ж дні святкують свої іменини люди, які носять такі ж імена і народилися незадовго до цього, — вважається, що святі є покровителями своїх тезок, спостерігають за ними протягом їхнього життя і захищають їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році святкується Великдень в Україні — до одного з головних християнських свят залишилося вже недовго.