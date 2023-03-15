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Справжній "пожирач" зарядки: після вимкнення однієї функції на телефоні батарея тримається в рази довше

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Популярна проблема, через яку страждає багато користувачів
Популярна проблема, через яку страждає багато користувачів. Фото pexels.com

Ви помітите, що дорогоцінні відсотки зарядки перестають "танути" на очах

Якщо ви помітили, що смартфон почав розряджатися занадто швидко, варто пошукати причину таких неприємних змін. Можливо, ви змінили зарядку і вона погано виконує свою функцію? Або ж ви любите користуватися гаджетом, коли він стоїть на підзарядці, що псує батарею вашого телефона і не дозволяє йому довго тримати заряд. А ще причина може бути у функціях, якими ви часто користуєтеся або ж взагалі ніколи не відключаєте.

Фахівці назвали головного "пожирача" заряду на смартфоні. Якщо вимкнути цю функцію, акумулятор триматиме набагато довше і різницю ви помітите відразу. Йдеться про GPS, який багато користувачів чомусь тримають постійно увімкненим, повідомляє itechua. Відключивши його, ви збережете дорогоцінні відсотки зарядки.

Як відключити GPS на пристрої iOS:

  1. Перейдіть до "Параметрів" вашого смартфона.
  2. У розділі "Приватність на безпека" оберіть "Служби локації".
  3. Натисніть перемикач, щоб вимкнути.

Як відключити GPS на Android:

  1. Перейдіть до "Налаштувань" і торкніться "Місцезнаходження".
  2. Потім натисніть перемикач, щоб вимкнути цю функцію.

Пам’ятайте, що Bluetooth, NFC та Wi-Fi також надзвичайно енергозатратні технології. Їх слід вимикати так само, як і GPS, щоб ваш акумулятор працював якомога довше.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, які програми найбільше розряджають акумулятор телефону. Є один простий алгоритм, який допоможе швидко це з’ясувати та виправити.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон