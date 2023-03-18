Три найбільш сварливі знаки Зодіаку: ці скандалісти ні дня не можуть прожити без конфліктів

Ця трійка обожнює з'ясовувати стосунки з усіма навколо і ніколи не стане тримати язик за зубами

Деякі знаки Зодіаку часто потрапляють до всіляких негативних астрологічних рейтингів. Наприклад, Скорпіонів вважають дуже мстивими, а ще — одними з тих людей, які легко завдадуть удару в спину. Але є й інші представники зодіакального кола, які не можуть похизуватися дуже легким і ніжним характером.

Нещодавно астролог порталу bestlifeonline Раян Марквардт розповів, які три знаки Зодіаку належать до тієї когорти людей, що жити не можуть без конфліктів. У спілкуванні з ними постійно виникають труднощі, адже вони готові перегризти горлянку опонентові навіть через найменшу дрібницю.

Стрілець

Цей знак вважають дуже мудрим, однак часом його безмежна енергія може вихлюпуватися через край. Якщо Стрілець вирішив щось довести, то не зупиниться ні перед чим — жодні аргументи і факти він не вважатиме достатніми, щоб змінити власну точку зору. Через це з цими людьми часто виникають скандали та конфлікти, які важко залагодити.

Водолій

Єдиний спосіб вийти сухим із води після сварки з цим знаком Зодіаку — просто з ним погоджуватися. Емпатія — ваш єдиний союзник у боротьбі з Водоліями, адже вони дуже вперті та запальні. А сперечатися з вами вони будуть, щедро здобрюючи конфлікт жартами та розумними фразами, що взагалі збиває з пантелику і ставить опонента у незручне становище.

Овен

Планета-покровитель Овна — Марс, тому його запальна вдача ні для кого не секрет. Цей знак зробить усе для того, щоб у вас виникло відчуття, що ви ходите по битому склу, розмовляючи з ним. Сперечатися марно, навіть коли праві саме ви, тому краще докласти максимум зусиль, щоб захистити свою точку зору або ж взагалі послатися на термінові справи й піти, якщо це можливо.

Раніше ми розповідали про два знаки Зодіаку, які казково розбагатіють у квітні. Ці щасливці наступного місяця відчують себе дуже особливими і зможуть реалізувати багато задумів, на які раніше їм просто бракувало коштів.