Зміна пароля до WiFi-мережі: як часто його треба оновлювати, щоб почуватися у безпеці

Найпростіший спосіб убезпечити себе від крадіжки трафіку та навіть особистих даних

Щоб ваше підключення до мережі було надійним і ні сусіди, ні кібер-шахраї не змогли отримати доступу до ваших даних, пароль від WiFi потрібно час від часу змінювати. Крім того, сам "ключ" має бути надійним, аби його неможливо було швидко підібрати чи навіть зламати. Тут теж є свої правила.

Як часто потрібно оновлювати пароль, розповідає santeplusmag. Сайт ділиться кількома важливими моментами, на які слід звернути увагу усім користувачам, щоб почуватися у безпеці.

Надійний пароль до мережі WiFi

Обирайте не менше 15 символів, серед яких мають бути цифри та літери. При цьому поєднуйте малі та великі літери, цифри та символи. Можете вписувати навіть рандомні слова, асоціативний ряд із якими буде важко простежити. Уникайте персональних даних або будь-якої інформації про вас у паролі — такий код легко розгадати й зламати. Так само як і послідовність певних цифр або літер. Не повторюйте паролі, які вже використовувалися раніше.

Оновлення пароля до WiFi: як часто це потрібно

Щоб мінімізувати ризики підключення кіберзлочинців до вашої мережі Wi-Fi, краще регулярно оновлювати пароль. Робити це варто раз на 3 місяці (при кожній зміні сезону) — так ваша мережа буде завжди захищена. Головне — переконатися, що код доступу дійсно надійний і його важко вгадати чи підібрати.

Якщо у вас новий маршрутизатор, то краще відразу змінити назву мережі та встановлений на ньому ключ. Зазвичай паролі за замовчуванням передбачають просту комбінацію і зламати їх кіберзлочинцям не складе жодних труднощів.

Як змінити пароль WiFi на комп'ютері

Перш ніж змінити пароль або ім’я маршрутизатора, вам доведеться знати його IP-адресу. Зазвичай це послідовність чисел 192.168.1.1 або 192.168.0.1. Якщо ці IP-адреси не працюють, то перевірте це безпосередньо на своєму пристрої: потрібна вам інформація може бути вказана ззаду або збоку, або ж в інструкції до маршрутизатора. Ось, що нам потрібно зробити:

Відкрийте Інтернет-браузер на комп’ютері, введіть IP-адресу маршрутизатора та натисніть клавішу Enter. Увійдіть у свій маршрутизатор, використовуючи його ім’я користувача та пароль. Найчастіше це "admin" і "userAdmin", відповідно. Якщо вони не працюють, перевірте свій пристрій, адже ці дані можуть бути вказані на задній, бічній або нижній частині роутера. Знайдіть опцію "Бездротовий зв’язок", "Безпека бездротового зв’язку", "WLAN" або "Налаштування WiFi". У текстовому полі пароля або ключа WiFi введіть новий надійний пароль для своєї мережі WiFi. Натисніть "Зберегти" або "Застосувати", щоб зберегти зміни на комп’ютері. Пароль WiFi відразу буде змінено.

Раніше ми розповідали, як збільшити радіус дії WiFi на весь будинок. Є один хитрий трюк із фольгою, який працює безвідмовно.