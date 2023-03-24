Одна проста дія – і лід в морозилці не намерзне ніколи

Маленький лайфхак із гліцерином

Часто, відкриваючи морозильну камеру, ми помічаємо, як там наросла кучугура зі снігу і льоду. Особливо це характерно для холодильників без системи no frost. Ще одна поширена проблема — неприємний запах з основного відділення, але для цього є просте рішення.

Але є один спосіб, як здихатися від необхідності постійно розморожувати холодильник. Про нього розповідає Pixelinform.

Для початку, слід все ж розморозити холодильник. Щоб прискорити процес танення, у вимкнену морозилку слід покласти пляшки із гарячою водою. А вже потім, коли морозильна камера вимита і суха, її потрібно обробити гліцерином. Цю речовину можна купити в аптеці, вона зовсім недорога. Зате так лід буде наростати набагато повільніше.

Для цього необхідно нанести гліцерин на суху поверхню. Це дозволить утворюватися льоду набагато повільніше.

Також пам’ятайте — чим щільніше ви складаєте продукти, тим менше снігу намерзатиме. Їжа повинна бути якісно упакована. Не зайвим буде і перевірити герметичність ущільнювача. Для цього беруть аркуш паперу і затискають його між дверцятами. Якщо він виймається без зусиль, це свідчить про те, що гумка слабка та потребує заміни.

Так морозильна камера буде безперебійно працювати. До речі, є безпечний спосіб терміново розморозити м'ясо.