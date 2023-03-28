Як зберігати банани, щоб не чорніли 15 днів: лайфхак

Є простий спосіб

Стиглі банани, принесені з магазину, дуже швидко чорніють. Та є один секрет зберігання фруктів, який продовжить їхнє життя ще на 15 днів. До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно зберігати хліб.

Що ми робимо не так з бананами?

Зазвичай банани вдома всі кладуть на якусь полицю, або на стіл — у вазу з фруктами. Впродовж кількох днів банани активно дозрівають, а потім починають псуватися. Шкірка стає темно-коричневою і неапетитною. Ще один варіант — покласти їх у холодильник, але це працює лише декілька днів, потім банани все одно стають м'якими та чорними.

Та є один спосіб, що справді уповільнить процес їх дозрівання. Ним поділились на ютуб-каналі Kitchen Tips Online.

Річ у тім, що, дозріваючи, стебла бананів виділяють етилен. Потім він поширюється на решту плоду, і таким чином допомагає йому дозріти. Є популярний спосіб, при якому плодоніжку банана щільно пакують у харчову плівку. І тут все правильно, але є один важливий момент — загортати слід не в’язку бананів разом, а кожен банан окремо. Так залишається менше місць, з яких просочується етилен.

До речі, є декілька лайфхаків, які допоможуть краще зберегти стратегічно важливі продукти впродовж тривалого терміну.