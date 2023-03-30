Що треба регулярно робити з пральною машиною, щоб вона не зламалася: про це мало хто знає
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Чотири "золоті" правила поводження з технікою
Прання — один із багатьох важливих домашніх обов’язків кожної господині. А щоб речі були вчасно і головне — добре випрані, потрібно гарно дбати про свою "помічницю"-пралку. Зокрема, багато хто забувається, що очищення потребує не тільки гумовий ущільнювач і фільтр, а й лоток для прального порошку.
Якщо ви хочете, щоб техніка прослужила максимально довго і вам не доводилося щоразу переживати, чи добре виперуться речі, рекомендуємо звернути увагу на ці 4 золотих правила з догляду за пральною машиною. Ними ділиться Ukr.Media.
Правило №1. Чистота лотка для порошку та кондиціонера
Періодично його потрібно повністю виймати і прочищати за допомогою старої зубної щітки. Так вам вдасться звільнити спеціальний ящик від залишків прального порошку та можливої цвілі, яка могла там з'явитися, якщо ви нехтуєте правилом провітрювання агрегата.
Правило №2. Чистота барабана
Ця частина пральної машинки теж дуже важлива і потребує регулярного очищення. Для цього 100 мл звичайної хлорки заливають у барабан і вмикають режим прання на 60 градусів без завантаження білизни.
Правило №3. Накип треба прибирати вчасно
Позбутися від нього можна за допомогою 200 г лимонної кислоти, яку засипають у відсік для прального порошку. Ще 50 г можна засипати і безпосередньо у барабан. Після цього запускається максимальний температурний режим прання, знову ж таки, без завантаження білизни.
Правило №4. Чистота фільтра
Це дуже важливо, адже тут з часом накопичується дуже багато всілякого бруду. Щоб звільнити від нього пралку, потрібно скористатися тазиком і постелити на підлогу кілька ганчірок, які швидко всмокчуть воду, яка може витекти при очищенні фільтра зливного насоса. Відразу після того, як вода стече, можна відкривати кришку і видаляти сміття вручну.
Раніше ми розповідали, чи шкодить пральній машинці безперервне прання. Майже ніхто не знає, чи варто запускати прання кілька разів підряд.